Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más maleducada y más tacaña de España: un estudio de Preply desvela los motivos de su grosería

La mayoría de los españoles destacan el carácter afable, sincero, amable y único de los canarios. Sin embargo, un estudio realizado por Preply, una plataforma de aprendizaje de idiomas en línea, ofrece una perspectiva diferente. Los usuarios de la plataforma participaron en una reciente encuesta que preguntaba sobre cuál es la ciudad más educada y la más maleducada de España, y el resultado, cuanto menos, es sorprendente.

Este ranking de la plataforma Preply revela que los santacruceros lideran los comportamientos más descorteses, como hablar en público por el teléfono o no ceder el paso al volante. La capital tinerfeña encabeza la lista de las ciudades más maleducadas de España, según la investigación que ha entrevistado a más de 1.500 habitantes de 19 grandes áreas urbanas del país.

Ciudades más educadas de España / Preply

El informe, que mide el nivel de cortesía a través de doce comportamientos cotidianos, sitúa a Santa Cruz por delante de Granada y Alicante-Elche, con una puntuación global de 6,06 sobre 10, por encima de la media nacional de 5,53.

Los malos hábitos más frecuentes son teléfonos, tráfico y bullicio

Según el análisis de Preply, los santacruceros destacan por hablar constantemente por teléfono en público, no reducir la velocidad en zonas peatonales y montar bullicio en espacios abiertos. Además, la ciudad aparece entre las que menos propinas dejan, un hábito que también influye en su puntuación final.

La investigación, realizada entre el 2 y el 7 de noviembre de 2022, muestra que la percepción de mala educación se asocia con gestos cotidianos que afectan a la convivencia urbana. "Estar todo el rato al teléfono, no dejar pasar a otros coches cuando hay tráfico o ver vídeos en público son comportamientos que los ciudadanos reconocen como los más molestos", señalan desde Preply, que buscaba analizar las diferencias culturales y sociales entre las principales ciudades del país.

Las ciudades más y menos educadas del país

Junto a Santa Cruz de Tenerife, Granada, con 5,95 puntos y Alicante-Elche con 5,8, completan el podio de las urbes más maleducadas del país. En el extremo contrario, Vigo se sitúa como la más educada de España con una puntuación de 5,17, seguida de A Coruña-Oleiros-Arteixo (5,18 puntos) y Valencia (5,28 puntos).

Ciudades más maleducadas según los residentes / Preply

Valladolid destaca como la ciudad más generosa de España, ya que es la más propensa a dejar propinas, mientras que Santa Cruz de Tenerife aparece de nuevo entre las más tacañas, según los datos recogidos.

Estos son los puntos que ha obtenido Sta. Cruz de Tenerife en todas las categorías:

Quedarse absortos con su teléfono en público: 6,74

No dejar que la gente se agrupe en el tránsito: 5,30

No ralentizar cuando conducen cerca de peatones: 6,22

Ser ruidosos en público: 6,87

No saludar a las personas desconocidas: 6,30

Mirar vídeos en público: 6,74

Hablar por el altavoz en público: 5,48

Lenguaje corporal hermético: 5,78

No respetar el espacio personal: 5,70

Ser descorteses con las personas que atienden: 5,30

No dar propinas: 6,52

Saltarse las colas: 5,78

Puntuación total general: 6,06

Comportamientos maleducados por ciudades en España / Preply

El estudio también revela que un 26 % de los encuestados considera que los residentes locales son más maleducados que los visitantes o turistas, algo que se cumple especialmente en Santa Cruz, Cádiz, Vigo, Zaragoza y Bilbao. En cambio, en lugares como Las Palmas de Gran Canaria, Granada o Palma de Mallorca, los ciudadanos creen que los foráneos son quienes muestran peores modales.

Comparación malos comportamientos residentes y no residentes / Preply

Más allá del informe de Preply, surge un debate sobre las costumbres sociales y el civismo en las grandes ciudades españolas. La plataforma especializada en enseñanza de idiomas subraya que "aprender una lengua implica también comprender la cultura y las normas de cortesía del lugar donde se habla", y recuerda que la educación y el respeto forman parte del aprendizaje cultural tanto como el vocabulario o la gramática.

Los datos obtenidos "no pretenden señalar ni culpabilizar, sino entender cómo perciben los ciudadanos su entorno social y qué actitudes pueden mejorarse para fomentar una convivencia más respetuosa", señalan los responsables del estudio de Preply.

Sin embargo, por suerte para todos, los santacruceros son personas afables y muy buenas, más allá de lo que digan estudios como este.