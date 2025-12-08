Pupilo Pérez: de emigrante a viajero

Pupilo Pérez es un ejemplo de la mirada desde Tenerife al mundo. Este lagunero «de la periferia» –nació y se crió en el barrio de Taco–, que lo apunta todo en centenares de cuadernos, representa una doble visión del canario que se marcha de su tierra. Primero, de joven, la partida obligatoria como emigrante a Inglaterra y Suiza para buscarse la vida; ahora, de mayor, la del placer del viajero en un periplo que le ha llevado por una decena de países, incluyendo tres meses de estancia en Australia.

Autodidacta

Autodidacta, prejubilado de sus ocupaciones como fisioterapeuta y profesor de Formación Profesional (FP), Pupilo Pérez mantiene a sus 67 años la idea de acabar cada diez años una carrera universitaria. Tras Periodismo y Filología Inglesa, el próximo objetivo es Física. En concreto, Física Cuántica, «por la curiosidad de conocer cómo está hecha la materia», aunque «para conseguirlo tengo que reforzar mucho mi nivel actual en matemáticas». Por eso se va a matricular en la academia de una amiga.

Dos veces emigrante

Pupilo emigra dos veces en su juventud. La primera a Suiza con su entonces pareja. Allí está dos años, tiene su primera hija (hoy son dos y una nieta) y regresa a mediados de los años 80. La segunda vez se marcha a Inglaterra, ya en solitario. Fueron tres años como freganchín (wahs in up). Lo hizo «por necesidad, porque aquí no había trabajo y sí muchas carencias. Fue como una huida a buscar algo que aquí no era posible lograr». Trabajó duro, pero vuelve «rico, por el cambio de la libra, y con dominio del inglés». Ahorra, invierte y toma la decisión de formarse académicamente, con éxito, en el retorno a casa.

Cada diez años

Calcula que cada diez años ha acabado una carrera. Fisioterapia en la Universidad de La Laguna, con 30 años; Periodismo, también en la ULL, con 40, y Filología inglesa en Las Palmas de Gran Canaria, a los 50. Cuando da clases de Fisioterapia en el Hospital Doctor Negrín lo llaman para incorporarse como docente de FP en La Guancha. Un giro en su vida.

Giro vital

Otra vuelta llegó recientemente, tras prejubilarse, cuando decide volver a viajar para practicar el fluido inglés que domina, tanto desde la dialéctica del emigrante como del conocimiento académico. El nuevo periplo lleva a este ‘culo inquieto’ por Bulgaria, Armenia, Azerbaiyán, China, Vietnam o Australia donde recala unos meses. En la isla-continente oceánica reside en lugares de clase media alta en una sociedad en la que «hay mucho trabajo, buenos salarios y seguridad». Los próximos objetivos son Japón, «en su vertiente menos turística y más espiritual», e Irán.

El regreso

La conclusión que saca este tinerfeño después de tanto viaje –«no sé si decirlo en alto»– es que «aquí vivimos bien y no nos damos cuenta». No tiene ese apego habitual del canario, porque «si me hubieran ofrecido algo realmente bueno, me hubiese quedado más tiempo en Australia». Sentencia:«El mundo es grande y hay posibilidades por todos lados, pero aquí tenemos un refugio. La vuelta a casa siempre».

Improvisación

Subraya que «tenemos un tesoro, que es la capacidad de improvisar, en sentido positivo, de los latinos del sur, algo que no existe en otras culturas». Como anécdota, cuenta que «mi familia australiana no concebía salir por la noche a cenar sin tener reserva. Eso es como una tragedia mientras nosotros nos lanzamos y ya está». Remata: «Se quedan flipando y sólo se trata de que tenemos hambre y vamos a comer. Cuestión de mentalidad».

Su tesauro

Pupilo Pérez lleva más de cinco décadas editando cotidianidad. Califica en varias ocasiones como un "tesauro" (glosario) el resultado de apuntarlo casi todo. Escribe lo que se le ocurre de interés en toda clase de papeles, desde facturas a servilletas o cuentas de restaurantes, sobre todo guachinches. Luego pasa a un dietario el ‘collage’, porque incluye también fotos u otros documentos.

Una frase

Durante el encuentro le llama la atención la frase ‘algo huele mal al sur de Dinamarca’, de Hamlet (Shakespeare), y la apunta ávido con un pequeño lápiz en la esquina de un trozo de papel. Tesauro en estado puro. Asegura que «me relaja muchísimo y me ahorro el psicólogo».

Dietarios

Pupilo ya atesora más de 150 dietarios, productos de una travesía personal de más de medio siglo. Pero, armado con las pequeñas agendas que siempre lleva consigo o gracias a cualquier papel que aguante la escritura, sigue apuntando la vida. La de dentro y la de fuera, como emigrante o como viajero.

Lagunero de Taco

Pupilo Pérez -Manuel Pupilo Hernández Pérez- nació y creció en Taco. Recuerda su infancia: «Mi padre, Domingo el rubio, tenía una venta y yo quería escribir poesía. Cuando la cerró, me dejó en herencia el dietario. Ahí escribí un primer poema con 14 años y luego pegué una quiniela que me saqué. Así empezó todo». Razones: «No había ni hay ninguna en especial, ni un fin concreto». Le preocupa el paso del tiempo y piensa «en los dietarios que me quedan por llenar. Me levanto y digo: un día menos».