Desbloqueadas más de 300 viviendas sociales y privadas en Los Realejos

Más de 300 viviendas de protección oficial y de promoción privada cuentan ya con la licencia urbanística necesaria en Los Realejos, después de que en los últimos meses la Gerencia Municipal de Urbanismo Urbanismo agilizara su tramitación, impulsadas por la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO), que entrará en vigor el próximo día 23. La concejala de Urbanismo, Noelia González, señala que ambos aspectos «han sido fundamentales para dar este salto importante en proyectos de nuevas viviendas en Los Realejos».

El alcalde, Adolfo González, resalta «el interés de propietarios de suelo urbanizable para comenzar a sacar adelante nuevas promociones de vivienda para compra y de protección oficial». Al tiempo, el regidor llama la atención sobre «esas nuevas posibilidades que abrirá el Plan General de Ordenación para la realización de unidades de actuación y desarrollos urbanísticos».

Otro de los aspectos positivos de esta gestión en el que incide el alcalde es el arraigo. Según Adolfo González, «lo que buscamos es que realejeros y realejeras que quieran comprar una vivienda en su pueblo lo puedan hacer y que no se vean abocados a irse a vivir a otro municipio porque no haya opciones de comprar o alquilar en Los Realejos».

El efecto llamada a los inversores del nuevo planeamiento municipal se presenta como un reclamo para un nuevo desarrollo local. «Nos hemos empeñado en poner toda la maquinaria a disposición de quien quiera invertir aquí para ampliar la oferta residencial y dar respuesta a una problemática creciente», en alusión a las graves dificultades que hoy supone el acceso a la vivienda «en todo el Estado y en Canarias», insiste el edil.

La concejala de Urbanismo remarca que, a raíz de la aprobación del Plan General de Ordenación, «estamos recibiendo más visitas y manteniendo conversaciones con propietarios de suelo y promotores que ven en nuestra localidad una oportunidad para construir edificios residenciales en diversos enclaves y barrios del municipio». Noelia González transmite que esta circunstancia «es una buena noticia de cara a ampliar la oferta y las posibilidades de residir en Los Realejos, siempre bajo esos criterios de ordenación definidos en el documento de planeamiento».

El alcalde de Los Realejos incide en valorar el trabajo llevado a cabo. Adolfo González destaca «el intenso y efectivo trabajo que se viene haciendo desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, logrando una mayor agilidad en la tramitación y seguridad jurídica y facilitando así la gestión de licencias para la construcción de viviendas, lo que satisface la demanda residencial, así como la captación de inversión en el municipio, siempre desde una exquisita planificación del territorio».