El CEST exige decisiones urgentes ante el deterioro de la comarca

La reunión mantenida entre la junta directiva del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) y representantes del PSOE insular volvió a poner sobre la mesa una realidad que, según la organización empresarial, lleva años enquistada: la parálisis institucional que impide el avance de proyectos esenciales para la comarca y Tenerife. Aunque el encuentro con Tamara Raya y Aarón Afonso se desarrolló en un tono constructivo, la patronal del Sur recordó que la Isla acumula problemas crónicos que no admiten más diagnósticos ni promesas.

Javier Cabrera, presidente del CEST, describe el escenario actual como «un deterioro estructural sostenido por la falta de liderazgo y la incapacidad de ejecución». Señaló que Tenerife continúa atrapada en un ciclo donde los colapsos de movilidad, los retrasos en infraestructuras clave y la burocracia desbordada generan un entorno hostil para la inversión. «El tejido empresarial no necesita más mesas de trabajo; necesita soluciones reales», reprochó.

La organización enfatizó que la comarca Sur crece de manera constante en población y actividad económica mientras las administraciones actúan con una lentitud que genera cuellos de botella. Cabrera mencionó proyectos como el cuarto carril entre Santiago del Teide y Guía de Isora, el puerto de Granadilla o la modernización del Aeropuerto Tenerife Sur, «convertidos en símbolos de una política que debate durante años lo que debería ejecutarse sin dilaciones. Son infraestructuras que no pueden depender del vaivén partidista», añadió.

El presidente del CEST fue muy crítico con el exceso de trámites administrativos, que calificó de «asfixiante», y aseguró que la inseguridad jurídica y los plazos –que superan en ocasiones la década– provocan la fuga de iniciativas estratégicas. «Ninguna economía puede prosperar en un sistema que genera más obstáculos que certezas», lamentó.

En materia de servicios públicos, el Círculo expuso un diagnóstico igual de severo: un hospital del Sur aún incompleto, juzgados desbordados y una crisis habitacional que avanza sin respuestas claras. La falta de suelo disponible, los altos costes de construcción y la parálisis de la gestión pública están dificultando tanto el acceso a la vivienda como la captación de talento, insistió.

Cabrera responsabilizó a Aena de parte del deterioro de la competitividad turística, asegurando que Tenerife aporta rentabilidad al gestor aeroportuario mientras recibe instalaciones «obsoletas e insuficientes», incapaces de sostener un destino que compite a escala internacional.

A ello se suma el incremento del absentismo laboral y la escasa conexión entre formación y mercado, un cóctel que erosiona la productividad. «Sin movilidad, sin vivienda, sin servicios dimensionados y sin seguridad jurídica, es imposible consolidar empleo estable en el Sur», afirmó Cabrera.

El presidente del CEST cerró el encuentro exigiendo que la política abandone el debate ideologizado y asuma sus responsabilidades con rigor técnico.