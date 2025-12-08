Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Fake ManagerTiempo en TenerifeNuevos fallecidos por el oleaje en TenerifeNuevos servicios de limpiezaEstudio de identidad canariaTutela menores migrantes
instagramlinkedin

Atropellado un joven de 20 años en la zona del Comisón, en Arona

El herido sufrió politraumatismos de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Sur

Un joven herido moderado tras sufrir un atropello en Arona

Un joven herido moderado tras sufrir un atropello en Arona / ED

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un joven de 20 años resultó herido de carácter moderado tras ser atropellado en la noche de este domingo en la avenida Antonio Domínguez, en el municipio tinerfeño de Arona, concretamente en la zona conocida como el Comisón.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el suceso se produjo en torno a la avenida mencionada, donde el joven fue atendido por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, los efectivos comprobaron que el herido presentaba politraumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur, en Playa de las Américas.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar del accidente se desplazaron también agentes de la Policía Local de Arona, que instruyeron las diligencias correspondientes y regularon el tráfico mientras se asistía al afectado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
  2. El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
  3. El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
  4. La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
  5. Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
  6. El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
  7. La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
  8. El rodaje de 'El laberinto de las mariposas', con Can Yaman, llega a su ecuador en Tenerife

Atropellado un joven de 20 años en la zona del Comisón, en Arona

Atropellado un joven de 20 años en la zona del Comisón, en Arona

El CEST exige decisiones urgentes ante el deterioro de la comarca Sur

Un asesor fiscal revela cómo puedes ahorrarte los impuestos al vender tu vivienda en Tenerife: el paso clave que debes hacer a tiempo

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy lunes?

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy lunes?

La Aemet prevé un aumento de temperaturas y heladas en las cumbres de Tenerife este lunes

La Aemet prevé un aumento de temperaturas y heladas en las cumbres de Tenerife este lunes

Desbloqueadas más de 300 viviendas sociales y privadas en Los Realejos

Desbloqueadas más de 300 viviendas sociales y privadas en Los Realejos

La Aemet confirma lunes soleado y calima en retirada en Tenerife

La Aemet confirma lunes soleado y calima en retirada en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más maleducada y más tacaña de España: un estudio de Preply desvela los motivos de su grosería

Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más maleducada y más tacaña de España: un estudio de Preply desvela los motivos de su grosería
Tracking Pixel Contents