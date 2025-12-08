Atropellado un joven de 20 años en la zona del Comisón, en Arona
El herido sufrió politraumatismos de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Sur
Un joven de 20 años resultó herido de carácter moderado tras ser atropellado en la noche de este domingo en la avenida Antonio Domínguez, en el municipio tinerfeño de Arona, concretamente en la zona conocida como el Comisón.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el suceso se produjo en torno a la avenida mencionada, donde el joven fue atendido por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, los efectivos comprobaron que el herido presentaba politraumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur, en Playa de las Américas.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron también agentes de la Policía Local de Arona, que instruyeron las diligencias correspondientes y regularon el tráfico mientras se asistía al afectado.
