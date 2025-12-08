La Aemet prevé vientos moderados este martes en las cumbres de El Teide

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 9 de diciembre, en Tenerife cielos poco nubosos o despejados. También se espera viento flojo variable, predominando la componente sur por la mañana y la componente oeste por la tarde, mientras que en las cotas altas de El Teide será moderado.

La calima ligera en altura sigue sin marcharse del todo de la isla, aunque irá remitiendo casi completamente a partir del mediodía.

Además, el archipiélago continúa en prealerta por fenómenos costeros adversos en Canarias, con posibilidad de olas de hasta cuatro metros durante la pleamar, alrededor de las 15:30 horas.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Despejado con intervalos de nubosidad alta salvo por nubosidad de evolución en el interior de la vertiente norte. Temperaturas con pocos cambios con ligeros ascensos en cumbres centrales. Predominio del régimen de brisas, estableciéndose en costas el sur durante las horas diurnas hasta primeras horas de la tarde con intervalos de moderado en costas del sureste. En medianías y cumbres, flojo con intervalos de moderado del sur, rolando a flojo del oeste desde la tarde. En cotas altas de El Teide se establecerá el noroeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

Despejado con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Predominio del régimen de brisas, siendo flojo del sur en costas hasta primeras horas de la tarde con intervalos de moderado en costas del oeste y este. En medianías y cumbres, flojo con intervalos de moderado del sur, rolando a flojo del oeste desde la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23

Oleaje en Canarias / CEDIDO POR 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA' - Archivo

LA PALMA

Despejado con presencia de nubosidad alta, salvo por escasa nubosidad de evolución en el interior. A últimas horas de la jornada, aumentará la nubosidad baja en el norte cuando no se descartan precipitaciones débiles. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en altas cumbres. Viento del sur modulado por las brisas, rolando al oeste desde la tarde y estableciéndose el noroeste moderado en cotas altas de la Caldera de Taburiente.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 23

EL HIERRO

Despejado con intervalos de nubosidad alta, salvo por escasa nubosidad de evolución en el interior. Temperaturas con pocos cambios. Predominio del régimen de brisas, siendo flojo del sur en costas hasta primeras horas de la tarde con intervalos de moderado en costas del oeste y este. En medianías y cumbres, flojo con intervalos de moderado del sur, rolando a flojo del oeste desde la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18