Los trabajos de prospección geotérmica comenzarán antes de que concluya este año en Vilaflor

El desarrollo del proyecto de geotermia en la Isla comienza con los trabajos de preparación del suelo que se están realizando en Trevejos, en el municipio de Vilaflor. Los movimientos de tierra necesarios allanaron la superficie y esperan por las dos máquinas que se utilizarán para perforar en el lugar, maquinaria que se encuentra en Tenerife desde el pasado 28 de noviembre. El propósito es comenzar a sondear "antes de que acabe el año", apunta el consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez.

Caudal de agua necesario

A la par, la Corporación insular está reuniendo el caudal de agua necesario para desarrollar la fase de exploración en la desaladora de Fonsalía. El uso de agua durante la prospección geotérmica preocupaba a los vecinos de la zona cercana al lugar en el que se realizará el rastreo subterráneo. "Gracias a la ampliación de la desaladora de Fonsalía, ubicada en Guía de Isora, ya recaudamos 17.500 metros cúbicos de agua para el sondeo. Al ritmo que llevamos, tendremos los 40.000 que necesitamos en enero", explica el consejero. Además, anuncia que a partir de agosto del año que viene se seguirá acumulando agua, que estará disponible para las necesidades de Vilaflor, "principalmente del sector agrícola", puntualiza.

Posibilidades

Los sondeos se llevarán a cabo durante cuatro o cinco meses, hasta mayo de 2026, aproximadamente. En el caso de que las perforaciones no encuentren agua a más de 120 ó 140 grados, el terreno se repondrá a su estado original y se cancelará el proyecto. "Al menos, en ese punto", matiza Martínez, oteando la posibilidad de que se pueda realizar otro sondeo en una ubicación distinta del territorio insular. No obstante, se muestra optimista por la participación de una empresa islandesa, que presenta como socio tecnológico: "Nos da bastante confianza que ellos inviertan en un proyecto de exploración geotérmica en Tenerife. Esto nos aporta indicios y posibilidades de tener éxito en la búsqueda", asume.

Dos máquinas para el sondeo

Las dos máquinas trabajarán de manera conectada. La primera abre paso a la segunda, ya que una perfora entre 150 y 250 metros y la segunda llega hasta los 3.000 metros de profundidad, los necesarios para la búsqueda del recurso geotérmico. Ambas llegaron al puerto de Santa Cruz de Tenerife desmontadas por su gran envergadura.

Azores antes que Islandia

Aunque Islandia es la referencia mundial en cuanto a energía geotérmica, el modelo que tiene el Cabildo como guía principal es el de territorios como Azores, en Portugal. El argumento fundamental es que en la isla próxima a Groenlandia no tienen problemas con el territorio, mientras que en el archipiélago luso -al igual que en Canarias- el nivel de protección medioambiental es muy alto. "En Azores tienen plantas instaladas en paisajes dentro, incluso, de la Red Natura 2000. Se trata de terrenos con el máximo nivel de protección ambiental de la Unión Europea", califica el consejero insular de Innovación. Añade que en las islas portuguesas las instalaciones están camufladas en el entorno natural.

Otro de los territorios que Tenerife 'acecha' para copiar este modelo geotérmico es Florencia, en Italia. "Si tuviéramos éxito en la fase de exploración, instalaríamos las plantas de explotación que están ubicadas en Florencia", afirma.

Un antes y después

Encontrar fuentes geotérmicas marcaría un antes y un después en el contexto energético de Tenerife. El después habla del diseño de un proyecto energético "con el mínimo impacto y respetando toda la normativa medioambiental", argumenta el consejero de Innovación del Cabildo. También alude al consenso con el Ayuntamiento de Vilaflor para ubicar la planta de extracción en ese emplazamiento y ponerla en funcionamiento.

Todos los permisos

La búsqueda de geotermia en el contexto insular cuenta con todos los permisos necesarios, que van "desde la Unión Europea, pasando por el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, también del Ejecutivo regional y los informes sectoriales necesarios del Cabildo de Tenerife", enumera Martínez. Esta fuente de energía limpia tiene varias ventajas en cuanto al resto de renovables: es continua, a diferencia de la eólica o fotovoltaica, y no ocupa tanto espacio como los aerogeneradores o las placas. "La geotermia es la energía que puede sustituir de verdad a la fósil, porque no depende de factores ambientales como el viento o el sol", sentencia.

Juan José Martínez comenta lo revolucionario que sería para Tenerife "que encontráramos recursos geotérmicos en cantidades suficientes para tener un impacto importante sobre el suministro energético de la Isla". No obstante, nunca se habla de una completa sustitución de los recursos fósiles. Lo que se espera es que esta primera fase de sondeos se reconvierta, en un futuro próximo, en una explotación de fuentes geotérmicas en Tenerife. "Implantar la geotermia sería un cambio revolucionario en el paradigma del suministro energético de Tenerife", concluye el consejero.