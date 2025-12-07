Tenerife afronta un puente estable con cielos despejados antes de la llegada de nuevas lluvias

Tenerife vivirá un lunes de puente con tiempo estable y cielos mayormente despejados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Isla se verá poco afectada por la nubosidad que sí predominará en gran parte de la Península, especialmente en el interior y el tercio norte.

Predominio de estabilidad y temperaturas suaves

El lunes, último día del puente, se mantendrá la situación anticiclónica, garantizando jornadas tranquilas con cielos despejados en Tenerife y en el resto del Archipiélago. Las temperaturas máximas y mínimas no experimentarán cambios importantes, manteniéndose agradables para diciembre.

La Aemet prevé que, a lo largo del día, la radiación solar será significativa, por lo que se recomienda tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre, especialmente en horas centrales.

Llegada de frentes y posibles lluvias a partir del martes

A partir del martes, se esperan frentes atlánticos que afectarán al norte de Tenerife, trayendo lluvias de carácter débil o moderado, especialmente en zonas montañosas y en la vertiente norte de la isla. Aunque la lluvia podría extenderse de forma puntual a otras áreas, la previsión indica que el sur y el este de la isla se mantendrán relativamente secos.

Las temperaturas continuarán siendo suaves y no se esperan descensos importantes, por lo que la llegada de la lluvia no supondrá un cambio brusco en el clima. La Aemet recomienda consultar los avisos locales y extremar precauciones en caso de actividades en zonas montañosas o con riesgo de acumulación de agua.