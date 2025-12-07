El sorteo de El Gordo reparte más de156.000 euros en Tenerife

El sorteo de El Gordo de la Primitiva, celebrado este domingo, 7 de diciembre, ha dejado un afortunado en Tenerife, que recibirá 156.136 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

La combinación ganadora ha sido 02 06 18 32 42, número clave 3. Esta dejó un único ganador de segunda categoría (5 + 0), que ha sido el afortunado tinerfeño.

En concreto, este adquirió su billete en la avenida Islas Canarias, 172, en Santa Cruz de Tenerife.

En esta ocasión, no ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 11.700.000 euros.

Sorteo de El Gordo. / LAE

¿Cómo jugar a El Gordo de La Primitiva?

Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54) y uno más (número clave) de una tabla de 10 (del 0 al 9). Para participar solamente tienes que: