El sorteo de El Gordo reparte más de156.000 euros en Tenerife
El afortunado adquirió su billete en la avenida Islas Canarias de la capital
El sorteo de El Gordo de la Primitiva, celebrado este domingo, 7 de diciembre, ha dejado un afortunado en Tenerife, que recibirá 156.136 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
La combinación ganadora ha sido 02 06 18 32 42, número clave 3. Esta dejó un único ganador de segunda categoría (5 + 0), que ha sido el afortunado tinerfeño.
En concreto, este adquirió su billete en la avenida Islas Canarias, 172, en Santa Cruz de Tenerife.
En esta ocasión, no ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 11.700.000 euros.
¿Cómo jugar a El Gordo de La Primitiva?
Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54) y uno más (número clave) de una tabla de 10 (del 0 al 9). Para participar solamente tienes que:
- Elegir la combinación de 5 números y número clave que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.
- Puedes jugar hasta 6 combinaciones de 5 números y número clave (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 6 números, que corresponde a 6 apuestas, o 7 números, que corresponde a 21 apuestas).
- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.
- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.
- Revisar todas las opciones y jugar.
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios