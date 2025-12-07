El emotivo mensaje de un fan a Juan Dávila tras su espectáculo en Tenerife

El humorista Juan Dávila ha estado este fin de semana en Tenerife con su espectáculo 'El palacio del pecado', una oportunidad única para no dejar de reír durante todo el show, en el que el cómico interactúa constantemente con su público.

Sin embargo, detrás de esas caras con amplias sonrisas, a menudo se esconden historias tristes. En esta ocasión, más dura de lo que debería. Así lo ha publicado el propio Juan Dávila en sus redes sociales, donde ha compartido el mensaje de un seguidor que, tras asistir al show en Tenerife, quiso dejarle claro lo imparte que ha sido para él este espectáculo, con el que ha podido dejar de lado su situación personal aunque sea por unas horas.

"Buenos días Juan, ayer fui a verte a las 20:30 horas y quería darte las gracias de corazón. El "único" problema es que no fui con la persona a la que le había regalado las entradas (mi novia), porque el domingo pasado decidió quitarse la vida en nuestra casa, así que te podrás imaginar la situación...", explica el seguidor.

Volver a sonreír

A pesar de la dureza de la situación, el seguidor explica las dudas que le surgieron antes de ir al evento: "Tenía mucho miedo de ir porque no sabía si lo iba a poder soportar, porque gracias a ella te descubrí a ti, pero hiciste tu magia y conseguiste que volviera a sonreír... ¡Te mando un abrazo enorme!".

Juan Dávila, que ha compartido este mensaje en redes, también ha mostrado todo su apoyo a su seguidor: "Seguramente ella nos estaba sintiendo bien cerca desde algún lugar. Mucho ánimo, porque siempre que me queden fuerzas estaré encima de un escenario para haceros sonreír. Muchas gracias Tenerife y sus gentes".

Recuerdos de Canarias

De su paso por Tenerife, Juan Dávila no solo se lleva el cariño de su público y el sentimiento de saber que hace mucho mejor el mundo de personas que están pasando por malos momentos, sino también más de un recuerdo. En un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram, el humorista ha mostrado algunos de los regalos que le han hecho en estos días. Desde un equipaje de lucha canaria, a varias camisetas, bebidas o libros, entre otros.

"¡TENERIFE! ¡Muchas gracias por todo, por vuestra entrega y por vuestros regalos!", ha publicado.