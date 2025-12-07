El belén de los ricos y de los pobres

El belén del Cabildo de Tenerife anuncia un año más la llegada de la Navidad a la Isla. Ubicado como es tradicional en el vestíbulo del Palacio Insular, lleva el sello del músico y belenista chicharrero Jesús Gil García, quien ha convertido el humilde pesebre donde María alumbra al Niño en frontera entre clases sociales. Porque, como él mismo dice, «Dios es de todos», tanto de los dueños el opulento palacio con tres cúpulas rematadas de pan de oro que domina la escena como de los habitantes de la aldea hebrea que ocupa la otra zona.

Estilo hebreo

Ese estilo hebreo, con un gran realismo, transporta directamente a la cotidianidad de la época que recrea. En primer plano, ocupa ese lugar central la representación del nacimiento de Jesús despojada de adornos innecesarios con los personajes de siempre, el Niño, la Virgen María y San José, además de los Reyes Magos, así como los animales, la mula y el buey.

Dos ambientes

Junto al establo se distingue una primera parte, la de la zona pobre, rústica y campesina, donde apenas hay medios. El segundo ambiente es el del lujo y el esplendor. En el fondo se erige una imponente torre que recrea el palacio abovedado de Herodes, de dos metros cuadrados y 1,70 de altura. Un mercado vibrante revive la vida cotidiana del momento y, tras el belén, una monumental portada enmarca y resalta aún más la escena principal. Entre el lujo y la pobreza el mensaje central permanece:Dios decide nacer entre los desfavorecidos, los que no tienen nada.

Figuras de prestigio

De este belén cabe destacar la inclusión de una veintena de figuras, de 35 centímetros de altura, creadas por el reconocido escultor y artesano madrileño José Luis Mayo Lebrija. Su minucioso trabajo y realismo otorgan a cada pieza un carácter único. Como detalle especial, Melchor porta un incensario en plata de ley, elaborado por los talleres cordobeses de Rafael Rubio Valverde. Se han incorporado también las nuevas tecnologías. Así, algunos enseres han sido diseñados e impresos en 3D, mientras todas las celosías son de madera cortada a láser.

Un músico y cuatro gatos

Haciendo un guiño a su segunda profesión -es funcionario-, Gil incluye un músico dentro del belén, además de cuatro gatos, uno tocando en una puerta que los más pequeños podrán buscar para hacer más atractivo el recorrido.

Experiencia

Gil García atesora más de 40 años de experiencia. Desde la infancia dedica su vida a su pasión por preservar y transmitir -imparte talleres por toda la Isla- esta tradición navideña, creando, además, portales de belén para diferentes instituciones y colectivos de Canarias. También del propio Cabildo, ya que es su quinta obra. El autor agradece haber contado con tiempo para su elaboración, que comenzó en abril, y el trabajo de un equipo que forman Juan C. Martín, Ismael Francisco y Miguel Rocha.

Todos los días

El portal de belén del Cabildo de Tenerife está abierto para su visita todos los días hasta el próximo 6 de enero de 2026. Tinerfeños y visitantes están invitados a disfrutar de esta obra de arte que, con esmero y dedicación, preserva las tradiciones propias de la época. Un espacio de encuentro, ilusión y reflexión que se repite cada año. No se arrepentirán.