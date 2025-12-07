La aerolínea más barata para visitar mercadillos navideños opera en Tenerife Sur: no es ni Ryanair ni Vueling

Miles de canarios ya están buscando vuelos para sus vacaciones de Navidad. Las páginas web y los comparadores no dejan de ofrecer ofertas para estas fechas cercanas. Sin embargo, muchos turistas compran sus billetes sin saber cuál es realmente la aerolínea más barata para viajar este año. El portal especializado en compensación a pasajeros, AirAdvisor, ha elaborado un ránking con las aerolíneas más económicas de 2025.

Los viajes a mercadillos navideños europeos, ciudades nevadas, montañas y estaciones de esquí se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes aprovechan la Navidad para hacer una escapada. Para ello, casi siempre es necesario tomar un avión y planificar el desplazamiento con tiempo.

PI STUDIO

Al comprar los billetes, la prioridad es encontrar el precio más barato, lo que suele implicar largas búsquedas y comparaciones. Ahora, una página especializada simplifica este proceso gracias a una clasificación actualizada de las aerolíneas más económicas del año.

Las aerolíneas sacan ofertas constantes

La campaña navideña está a punto de comenzar, pero antes llega el Black Friday, una de las fechas clave para la compra de billetes de avión. Durante este fin de semana, miles de familias adquieren pasajes para sus vacaciones de invierno. Según AirAdvisor, en el mes de noviembre la venta de billetes aéreos ha registrado un incremento del 800% en los últimos cinco años.

A pesar de lo que muchos creen, Ryanair no es la aerolínea más barata del mercado, pero es otra low-cost la que se lleva la corona, según el ranking europeo elaborado por AirAdvisor quien advierte que "el precio inicial del billete ya no sirve para medir si un vuelo es realmente barato".

Este indicador desmonta los precios reales

El informe de AirAdvisor se basa en el RASK (ingresos por asiento y kilómetro disponible), una métrica que refleja cuánto gana una aerolínea por cada kilómetro ofrecido al pasajero, incluyendo tarifas adicionales. Es decir, el coste real que termina pagando el viajero, más allá del precio promocionado.

Wizzair es la aerolínea mejor posicionada del ranking / INTS KALNINS

"Un billete de nueve euros puede convertirse en uno de noventa si añades maleta, asiento o incluso la opción de sentarte junto a tu familia", explica Anton Radchenko, CEO de AirAdvisor. Por eso, el estudio resulta especialmente útil para quienes buscan vuelos navideños sin llevarse sorpresas en el proceso.

Wizz Air arrasa y se consolida como la aerolínea más barata de Europa

La aerolínea húngara Wizz Air se lleva el oro en el ranking de AirAdvisor. Según la empresa, esta compañía tiene el RASK más bajo del continente: 0,0417 €. La aerolínea centroeuropea no solo lidera en precio, sino que también adelanta a muchas low-cost como Ryanair o Vueling en accesibilidad real.

Según el análisis de AirAdvisor, este es el top 10 actualizado:

Wizz Air: 0,0417 € TAP Air Portugal: 0,0713 € Scandinavian Airlines (SAS): 0,0750 € Norwegian Air Shuttle: 0,0760 € Finnair: 0,0760 € KLM: 0,0819 € Iberia: 0,0824 € Vueling: 0,0824 €

La aerolínea española más económica es Iberia, que a su vez está igualada con su filial de bajo coste Vueling. La compañía española llegó a situarse como la segunda aerolínea más barata de la UE en 2023, pero ha caído en la clasificación debido al incremento de tasas y costes operativos. La gran sorpresa es Ryanair, que figura casi fuera de las diez primeras, algo impensable hace apenas unos años.

A las puertas de la temporada alta de diciembre, los turistas ya conocen en qué aerolínea viajar si quieren tener unas vacaciones de Navidad sin gastar mucho dinero.