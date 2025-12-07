Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeJuventud canariaMuere en un accidente de tráficoPremio de la Lotería en CanariasHimno de La Laguna
instagramlinkedin

La Aemet pronostica heladas en las cumbres de Tenerife este domingo

La calima seguirá afectando a la isla, sobre todo a las medianías

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La previsión del tiempo para la isla de Tenerife de este domingo, 7 de diciembre, indica que las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando los termómetros entre los 18ºC de mínimas y los 24ºC de máximas.

Sin embargo, a pesar de estas temperaturas poco invernales, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que se puedan producir heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales.

Además, la calima continuará teniendo presencia en la isla, sobre todo en las medianías, mientras que el viento soplará en general flojo del sureste, más intenso en costas del sur durante las horas centrales.

Jornada con calima en Santa Cruz de Tenerife.

Jornada con calima en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Viento en general flojo del sureste, más intenso en costas del sur durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento inicialmente flojo del noreste girando a flojo del sureste durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 24

LA PALMA

Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en zonas altas. Viento flojo del este, algo más intenso por la mañana en el extremo sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 23

EL HIERRO

Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del este, más intenso en extremos sur y noreste durante las horas centrales.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
  2. El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
  3. La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
  4. El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
  5. La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
  6. Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
  7. El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
  8. La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios

El restaurante en el sur de Tenerife al que tienes que ir sí o sí: sus platos están elaborados con productos locales

El restaurante en el sur de Tenerife al que tienes que ir sí o sí: sus platos están elaborados con productos locales

Los trabajos de prospección geotérmica comenzarán antes de que concluya este año en Vilaflor

Los trabajos de prospección geotérmica comenzarán antes de que concluya este año en Vilaflor

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy domingo?

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy domingo?

La Aemet pronostica heladas en las cumbres de Tenerife este domingo

La Aemet pronostica heladas en las cumbres de Tenerife este domingo

El día que uno de los 'carniceros' de la Guerra de los Balcanes fue detenido en el sur de Tenerife

El día que uno de los 'carniceros' de la Guerra de los Balcanes fue detenido en el sur de Tenerife

La historia detrás de los "chicharreros": la burla que acabó siendo el orgullo de Santa Cruz de Tenerife

La historia detrás de los "chicharreros": la burla que acabó siendo el orgullo de Santa Cruz de Tenerife

Aviso de la Policía Nacional a todos los tinerfeños: así funciona la estafa del `like´ que está vaciando las cuentas bancarias

Aviso de la Policía Nacional a todos los tinerfeños: así funciona la estafa del `like´ que está vaciando las cuentas bancarias

Así es el monstruo venenoso que se encuentra confiscado en Tenerife y que procede del tráfico ilegal

Así es el monstruo venenoso que se encuentra confiscado en Tenerife y que procede del tráfico ilegal
Tracking Pixel Contents