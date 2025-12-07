La Aemet pronostica heladas en las cumbres de Tenerife este domingo
La calima seguirá afectando a la isla, sobre todo a las medianías
La previsión del tiempo para la isla de Tenerife de este domingo, 7 de diciembre, indica que las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando los termómetros entre los 18ºC de mínimas y los 24ºC de máximas.
Sin embargo, a pesar de estas temperaturas poco invernales, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que se puedan producir heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales.
Además, la calima continuará teniendo presencia en la isla, sobre todo en las medianías, mientras que el viento soplará en general flojo del sureste, más intenso en costas del sur durante las horas centrales.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Viento en general flojo del sureste, más intenso en costas del sur durante las horas centrales.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 24
LA GOMERA
Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento inicialmente flojo del noreste girando a flojo del sureste durante la mañana.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 24
LA PALMA
Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en zonas altas. Viento flojo del este, algo más intenso por la mañana en el extremo sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 23
EL HIERRO
Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del este, más intenso en extremos sur y noreste durante las horas centrales.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18
