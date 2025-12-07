La Aemet prevé un aumento de temperaturas y heladas en las cumbres de Tenerife este lunes

Este lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, Tenerife espera una jornada con un ligero ascenso de las temperaturas en la vertiente norte de la isla y sin cambios en la sur. Sin embargo, esto no evitará que puedan darse heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, estará despejado, pero la calima ligera en altura se seguirá notando en algunas zonas, aunque estará en retirada desde la tarde. También habrá nubosidad de evolución en el interior de la vertiente norte.

Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente por la noche, siendo más intenso en costas de la vertiente oeste durante las horas centrales. En cotas altas del Teide soplará flojo de componente norte.

En Canarias

En términos generales, en Canarias se espera un predominio de los cielos despejados, con presencia de polvo en suspensión, dejando calimas ligeras en altura y disminuyendo las cantidades progresivamente de este a oeste.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios y habrá viento flojo de componente sur, con intervalos de moderado en zonas expuestas durante las horas centrales, modulado por las brisas especialmente durante la noche.

Jornada de viento en Tenerife / María Pisaca

En el resto del país

Según informa EFE, la situación anticiclónica acompañará el lunes la operación retorno de estos días festivos. Asimismo, la Aemet ha avisado de una llegada de frentes que traerán lluvias en la mitad oeste a partir del martes o miércoles, locamente fuertes y persistentes.