Tenerife sumará casi 500 plazas sociosanitarias a través del convenio de dependencia

El nuevo convenio de dependencia con el Gobierno de Canarias reserva 469 plazas sociosanitarias para Tenerife en el año 2026, de las que 124 son residenciales, 145 de atención diurna y 200 de promoción a la autonomía personal. La consejera de Acción Social del Cabildo, Águeda Fumero, adelanta que el documento se firmará antes de que concluya el año y cifra en 700 las plazas creadas desde el inicio del mandato, en julio de 2023.

Números

"A veces no es fácil de entender", reconoce Fumero, quien asegura que en este mandato alcanzarán las 2.016 plazas. Explica que a las 469 del nuevo convenio "hay que sumar las 529 que ya tenemos en marcha con las diferentes adjudicaciones de obra de nuevos centros proyectados para el próximo año". Defiende la opción de alcanzar 416 más hasta llegar a 945 plazas. Asimismo, relata que se deben añadir las 500 nuevas plazas del servicio de permanencia en domicilio y las 518 ya creadas en este mandato por el convenio de dependencia vigente, que con algunos reajustes pueden alcanzar 700.

VI Adenda

El marco de la VI Adenda del actual convenio de dependencia firmado con el Gobierno de Canarias, cofinanciado entre el Cabildo y el Ejecutivo regional, se traduce en esas 518 plazas ya dotadas y casi todas incorporadas a la red insular de dependencia. De ellas, 220 son residenciales para mayores en Santa Cruz, La Laguna, La Orotava, Adeje y Arona; 130 plazas tienen un uso de centro de día también para mayores en Tacoronte, El Sauzal, Arafo, Icod y Guía de Isora; 98 son de residencial para la discapacidad en Granadilla de Abona, La Laguna y Santa Cruz; 40 de centro de día para discapacidad en La Victoria, Los Realejos y Güímar, así como 30 de promoción de la autonomía personal.

Plan de Infraestructuras

El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que impulsa el Cabildo, de momento con financiación propia en una inversión que ronda los cien millones de euros, pondrá en funcionamiento 529 plazas gracias a los nuevos centros sociosanitarios en Abades (Arico), La Matanza de Acentejo y Garachico, todos ya adjudicados pero que no estarán terminados en 2026. "Vamos a llegar hasta las 945 en los próximos años con el resto de licitaciones que tenemos próximas", señala la consejera del área.

Plazas en domicilios

"Dentro de la estrategia para la permanencia en el entorno de las personas", sobre todo para mayores, subraya Águeda Fumero, "hemos sacado un proyecto piloto de 500 plazas en municipios como Arona, Puerto de la Cruz, Arico, Santa Cruz y La Laguna. Son personas que aún no están en situación de dependencia y van a contar con un equipo multidisciplinar (enfermería, rehabilitación, acompañamiento social, etc.). El objetivo es prevenir la dependencia, retrasar la necesidad de acudir a un recurso residencial, aliviar la carga de las familias y acercar la atención a todos los municipios. "Una atención en domicilio "con una respuesta comunitaria", valora Águeda Fumero.