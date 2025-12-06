Tenerife activa la prealerta por olas de hasta 5 metros en la costa norte
El Gobierno de Canarias advierte del empeoramiento del mar y pide extremar la precaución en las zonas más expuestas
El Gobierno de Canarias mantiene activa la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago debido al notable empeoramiento del estado del mar previsto para este fin de semana. La medida se aplica en función de la información técnica facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de los protocolos recogidos en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En el caso de Tenerife, la costa norte será la zona con mayor impacto, especialmente los tramos abiertos al océano. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias señala que se espera un episodio de mar combinada que oscilará entre los 2 y los 5 metros, una situación que se mantendrá, al menos, durante las próximas jornadas.
Zonas más afectadas en Tenerife
Según los datos facilitados por la AEMET, el oleaje más intenso se registrará en los litorales expuestos del norte de Tenerife, donde la fuerza del mar será más acusada por su orientación.
Principales áreas en riesgo
- Municipios de la costa norte desde Buenavista del Norte hasta San Cristóbal de La Laguna.
- Zonas abiertas en La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz.
- Tramos costeros con plataformas bajas o accesos directos al mar.
El Gobierno autonómico señala que la prealerta también afecta a otros puntos del Archipiélago, pero en Tenerife la combinación de oleaje alto y viento moderado obliga a mantener la vigilancia especial.
