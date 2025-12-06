Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino

Un estudio reciente del Instituto VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV) revela que entre el 18 % y el 22 % del empleo en España está expuesto a la inteligencia artificial (IA), con Santa Cruz de Tenerife situada entre las provincias con mayor incidencia en el empleo femenino, superando el 20 %.

La investigación, basada en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que la exposición a la IA se mantiene estable durante los años analizados (2021 y 2022), lo que demuestra un impacto estructural en el mercado laboral español.

Diferencias territoriales y sectores más afectados

Según el estudio, Madrid y Barcelona lideran la exposición con más del 21,5 %, mientras que provincias del interior como Soria, Zamora, Teruel, Cuenca y Palencia registran valores entre el 17,5 % y 18,5 %. Esta disparidad se explica por la composición económica: las zonas urbanas y terciarizadas concentran más empleos susceptibles de transformación mediante IA, mientras que regiones con mayor peso de la agricultura, la industria tradicional o la construcción presentan menor impacto.

En Santa Cruz de Tenerife, la alta exposición se vincula al predominio de sectores como comercio, servicios avanzados, educación, sanidad y tecnología de la información, muy sensibles a la automatización y a la digitalización.

Brecha de género: mujeres más expuestas que hombres

El informe destaca una brecha de género significativa. El empleo femenino está entre 1,3 y 3 puntos porcentuales más expuesto a la IA que el masculino, llegando a superar estos márgenes en territorios muy terciarizados. Las mujeres se concentran en áreas como educación, sanidad, servicios administrativos y comercio, donde la IA tiene mayor aplicabilidad, mientras que están infrarrepresentadas en sectores menos automatizados, como la construcción o la industria pesada.

Las provincias donde la IA tiene mayor impacto en el empleo femenino son Madrid, Illes Balears, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Cantabria y Málaga, que alcanzan o superan el 21,5%. En el caso de los hombres, la exposición es menor. En provincias como Madrid, Las Palmas, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife se sitúa en torno al 20-21%, mientras que en la España interior baja al 16,5-18%, debido al peso de la industria y la construcción.

Relevancia del estudio y futuras políticas

El equipo de VRAIN, liderado por Antoni Mestre, Xavier Naya, Manoli Albert y Vicente Pelechano, presentó los resultados a representantes sindicales del Consejo Económico y Social de España (CES), así como a autoridades como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El informe permite anticipar desigualdades territoriales y de género, orientar programas de recualificación profesional y apoyar políticas de transición justa frente a la automatización. Mestre subraya que, en un contexto de estrategias nacionales de digitalización e inteligencia artificial —como la Estrategia Nacional de IA (ENIA) o el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua—, contar con este análisis es clave para garantizar una transición laboral equilibrada.

"La IA tiene el potencial de aumentar la productividad, mejorar los servicios públicos y generar empleo cualificado, pero también puede intensificar desigualdades si no se anticipan sus efectos de manera integral", señalan los investigadores.