Fundada en el año 2001, hace 25 años, la Ortopedia Técnica 2001, acompaña a miles de tinerfeños en la recuperación de su movilidad y en la mejora de su calidad de vida. En un panorama sanitario que evoluciona con rapidez, esta ortopedia se ha convertido en un referente por su combinación de tecnología y atención personalizada.

Se ha consolidado como un referente local en el cuidado integral de la movilidad y el bienestar. Con décadas de experiencia combinada entre sus especialistas y un trato humano que la distingue, este centro continúa transformando la calidad de vida de sus pacientes a través de soluciones ortopédicas modernas y accesibles.

Situada en la calle José Hernández Alfonso, número 31 de Santa Cruz de Tenerife, cerca del Mercado Nuestra Señora de África, esta ortopedia se ha ido adaptando a todas las tecnologías desde la impresión 3D hasta el escaneo.

Ortopedia Técnica 2001, mejorando vidas cada día / La Provincia

Atención integral para todas las necesidades

Lejos de ser solo un punto de venta de productos ortopédicos, la ortopedia ofrece un enfoque completo que abarca desde la asesoría personalizada hasta el seguimiento posterior al tratamiento. Entre sus servicios más solicitados destacan la adaptación de plantillas personalizadas, venta y mantenimiento de sillas de ruedas y andadores, ortesis y prótesis para distintas patología, equipos de movilidad y rehabilitación, productos de apoyo para el adulto mayor, servicio técnico y reparaciones.

Alirio José Perdomo, propietario de Ortopedia Técnica 2001, comenta que el objetivo es claro: “queremos que cada persona encuentre aquí una solución real, cómoda y segura para mejorar su día a día. También facilitamos que todas las peticiones se presenten al Servicio Canario de Salud sin que los clientes tengan que pagar con antelación”.

Su compromiso social es una de las razones principales por las que ha logrado construir una reputación sólida y de confianza.

Mensaje navideño: un agradecimiento que nace del corazón

Con la llegada de la Navidad, el equipo de Ortopedia Técnica 2001 hace una pausa para agradecer la confianza depositada por cada paciente, familia y profesional de salud que los ha acompañado a lo largo del año.

En palabras de Alirio José, “esta Navidad queremos agradecer a nuestra comunidad por permitirnos ser parte de su bienestar. Seguiremos trabajando con dedicación para ofrecer soluciones que hagan más fácil la vida de quienes nos visitan. ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo lleno de salud, movilidad y esperanza!”

Para cualquier información pueden contactar a través del teléfono 922 20 25 32.