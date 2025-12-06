La oralidad y el queso se alían en Teno gracias al Festival del Cuento de Los Silos

Por mucho que pasen los años, el arte de la oralidad sigue vigente y vivo. Cada diciembre este hecho se refugia en el municipio de Los Silos, en el noroeste de Tenerife, gracias al Festival Internacional del Cuento. Traspasa fronteras y viaja hasta los rincones más recónditos de la Isla como el macizo de Teno. Allí, la oralidad y el queso se aliaron este sábado 6 de diciembre con el discurso de María Kapitán y el sabor de Naturteno. La cita se prolonga hasta el próximo lunes 8 de diciembre.

Un sueño

El festival, dirigido por el profesor y escritor silense Ernesto Rodríguez Abad, se afana en redescubrir el arte de la palabra año tras año. Y ya van treinta. En 1995, Rodríguez Abad se atrevió a soñar con un encuentro en el que autores del mundo se dieran cita para contar historias. De todo tipo, porque no solo se trata de cuentos, sino de relatos como los que se escucharon durante la segunda jornada de festival en el caserío de Teno Alto.

El frío de la mañana se apoderó de la treintena de participantes que se atrevieron a embarcarse en la propuesta del festival. Aarón Rodríguez inició el encuentro convirtiéndose en el guía oficial: facilitaba información etnográfica acerca del lugar, uno de los orígenes de Tenerife. "Vengo del otro extremo de la Isla, desde Taganana", confesó Rodríguez. Son dos territorios lejanos, pero muy similares.

Chocolate caliente y rosquetes

Tras la bienvenida, un chocolate caliente y unos rosquetes de Los Silos esperaban junto a la historia del narrador argentino, Luis Sampedro, en el centro cultural de Teno Alto. Una historia real de una pequeña familia en Varsovia a finales del siglo XIX. Poco a poco, y acompañado de unos crótalos, Sampedro desveló la vida de María Salomea Skłodowska. Más conocida como Marie Curie, al adoptar el apellido de su marido.

Festival Internacional del Cuento de Los Silos / Arturo Jiménez

Dos vecinas del caserío se encargaron de elaborar el chocolate que calentó las entrañas y le puso olor a la historia de la polaca. La intimidad y la cercanía construyeron un ambiente delicado. El festival silense busca crear atmósferas en el que la cultura no sea objeto de masificación y el cuidado del entorno prime por encima de todo. Más aún, acudiendo a contextos geográficos en los que la ruralidad es protagonista.

Luz

La de Marie Curie es una historia triste, pero llena de luz por el hecho de los descubrimientos realizados por la científica. De igual manera, muchos de los que estaban allí descubrían el valor de un núcleo como este junto a la singularidad de la oralidad.

La ruta continuó asomándose más aún al vacío del macizo de Teno. El día soleado, impropio para un día de diciembre, vestía de verde los prados aunque la lluvia haya sido escasa. En el camino, Aarón Rodríguez, se detiene en puntos de interés etnográfico del caserío de Buenavista del Norte. Viviendas derruidas basadas en la arquitectura tradicional canaria, caminos pastoriles, cultura funeraria o popular fueron algunas de las historias narradas durante el paseo en el macizo más al noroeste.

El final del cuento

El final de este cuento en Teno Alto estaba en la quesería Naturteno. La alianza entre oralidad y queso resultó idílica. Alexander López, propietario de la quesería, recibió a los participantes y dirigió una visita a la granja. El arte de contar no solo se demuestra en un escenario del festival del cuento silense. Y López hizo lo propio: pasaron por todas las estaciones de producción de queso explicando cómo se produce su producto y las diferentes variedades.

Hasta cuatro tipos de queso diferentes pasaron por los paladares del público aderezados con vino y palabras. La Gomera también escuchaba atenta. La finca Naturteno tiene a la isla colombina como paisaje principal y en sus terrazas, acondicionadas para el disfrute, esperaba al público.

De rojo

María Kapitán, con una destacable gabardina roja, esperaba a que los participantes terminaran de degustar el queso de Teno Alto para comenzar a contar sus historias. Y justamente en un contexto de queso, Kapitán empezó a hablar de un ratón hambriento.

La narradora no paró de interactuar con el público, al que interpelaba a la vez que contaba que el roedor no paró de tener hambre hasta llegar una librería. Roía cuentos. El primero de ellos hizo que se atragantara con pelos de color azul, ya que devoró las páginas del cuento del pirata Barba Azul. También escupió una gran cantidad de vellos con Rapunsel. Así hasta que llegó a un acuerdo con la librera.

Más actividad

Mientras tanto, en el casco de Los Silos continuaba la frenética actividad de la segunda jornada de la trigésima edición del Festival Internacional del Cuento. La costa fue el escenario de paisaje y literatura y las sesiones de cuentos para todos los públicos llenaron la mañana y la tarde de plazas, jardines, casas privadas, zaguanes, patios y otros lugares de la Villa de La Luz.

'Volver', el tango de Carlos Gardel, dice que "20 años no son nada". Pues en el Festival Internacional del Cuento de Los Silos van 30 años, ciento y miles de cuentos e historias que dan para mucho. Es más que un simple sueño del silense Ernesto Rodríguez Abad, más que un suceso onírico del que todavía no se despierta y en el que sigue viviendo cada diciembre.