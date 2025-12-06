Así es el monstruo venenoso que se encuentra confiscado en Tenerife y que procede del tráfico ilegal

Entre los animales rescatados por la Fundación Neotrópico podemos encontrar diferentes especies. Aves, reptiles, arañas... han encontrado en este centro de rehabilitación y rescate su hogar.

Entre todos ellos, hay unos que quizás desconocías y que la propia organización ha mostrado en sus redes sociales para explicar algunas curiosidades. Se trata de los Monstruos de Gila (Heloderma suspectum), uno de los pocos lagartos venenosos del planeta.

En concreto, en la Fundación Neotrópico se mantienen dos ejemplares, que han sido confiscados por tráfico ilegal.

Características

Según explica el presidente de la Fundación Neotrópico, Jaime de Urioste, en un vídeo publicado recientemente en las redes de la organización, esta especie se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de México.

Entre las características de este animal destaca que su veneno no es mortal para los seres humanos, pero su mordedura puede provocar dolor, inflamación, sudoración y taquicardia.

Monstruo de Gila. / Blueag9 (Wikipedia)

Además, según explica la Fundación, "su saliva es una potente mezcla de sustancias que ha evolucionado para defenderse y someter a sus presas". Entre ellos se encuentra la exendina-4, muy similar a la hormona humana conocida como GLP-1. Esta desempeña un papel clave en el control del azúcar en sangre, estimulando la liberación de insulina después de las comidas y ralentizando el vaciado del estómago. En los seres humanos, el GLP-1 se descompone rápidamente por la acción de las enzimas y solo sobrevive un par de minutos en el torrente sanguíneo.

La exendina-4, por su parte, tiene una estructura molecular que la hace resistente a esas enzimas, por lo que dura mucho más tiempo. Esta durabilidad es ideal para este reptil, que come con poca frecuencia; el péptido ayuda a regular su azúcar en sangre durante los largos intervalos entre comidas.

Diabetes

Fundación Neotrópico recuerda que en la década de 1990, los científicos que estudiaban el veneno de esta especie se dieron cuenta del potencial de la exendina-4. Al crear una versión sintética llamada exenatida, desarrollaron una nueva herramienta para ayudar a las personas con diabetes tipo 2. El fármaco imita los efectos del GLP-1, pero dura horas en lugar de minutos, lo que mejora el control del azúcar en sangre y, a menudo, favorece la pérdida de peso y la salud cardiaca.

Fundación Neotrópico

La Fundación Neotrópico trabajan por la protección de la naturaleza canaria, la investigación, la conservación de la biodiversidad, por el bienestar animal, la sensibilización y la educación ambiental, además de luchar contra el tráfico ilegal de fauna y las especies exóticas invasoras.