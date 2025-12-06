Elvis Crespo vuelve a Tenerife en 2026 con el Cook Music Fest
El artista, autor de éxitos como 'Suavemente' o 'Píntame', se une al cartel que ya integran Chayanne, Luis Enrique o Myke Towers
El rey del merengue moderno, Elvis Crespo, volverá el próximo año a Tenerife para poner a bailar a todos sus seguidores con sus grandes éxitos como 'Suavemente', 'Píntame' o 'Luna Llena'.
El artista se subirá al escenario del Tenerife Cook Music Fest el sábado 18 de julio. Junto a él, ese día también están confirmados Luis Enrique y Los Hermanos Rosario.
El festival, que se desarrollará entre el 16 y el 18 de julio, también ha anunciado ya las actuaciones de Chayanne y Myke Towers para las otras jornadas, aunque aún quedan varios artistas por desvelar.
Rey del merengue
Desde que iniciara su carrera en solitario en 1998, Elvis Crespo se ha ido consolidando como uno de los máximos exponentes de la música latina y, más concretamente, del merengue. 'Suavemente', su primer álbum, se convirtió en todo un éxito tanto en Puerto Rico, país en el que se crio, como a nivel internacional.
Sus ritmos caribeños, entre los que destacan temas como 'Tu sonrisa', 'Tatuaje' o 'Pegaíto suavecito', no han faltado en las pistas de baile, por lo que su concierto en Tenerife promete ser todo un éxito.
Un asiduo en Tenerife
A lo largo de su carrera, Elvis Crespo ha visitado en diferentes ocasiones Canarias, actuando tanto en eventos de Carnaval como en conciertos y festivales.
De hecho, en 2024 ya visitó Santa Cruz de Tenerife de la mano de Cook Music Fest y este mismo año volvió para ofrecer su música en el Carnaval chicharrero, por lo que en 2026 ofrecerá su tercera visita consecutiva a la capital.
Cinco años de música, sabor y cultura
La edición 2026 celebra el quinto aniversario del festival, consolidado como un encuentro cultural que integra música, gastronomía y comunidad. Tras el éxito de 2025, que reunió a más de 60.000 asistentes, el evento continúa apostando por la sostenibilidad, el producto local y una oferta musical de primer nivel.
Las entradas se pueden adquirir en la web cookmusicfest.es en diferentes formatos, tanto pases libres para las diferentes jornadas como abonos de dos y tres días.
Cartel provisional
Jueves 16 de julio (Urban Mood)
- Myke Towers
Viernes 17 de julio (Latin Mood)
- Chayanne
Sábado 18 de julio (Tropical Mood)
- Luis Enrique
- Hermanos Rosario
- Elvis Crespo
