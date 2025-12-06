El antiguo bar del puerto que ahora sirve el mejor bocadillo de Tenerife: su restaurante reabre con recetas de más de medio siglo
El Kiosko Rojo, ubicado en La Laguna, tiene algunos de los bocadillos más crujientes y contundentes de la isla
El mítico Bar Kiosco Rojo ha vuelto a abrir sus puertas tras varios meses de cerrado, retomando la tradición de ofrecer los bocadillos más emblemáticos de Tenerife. Debido a algunos inconvenientes legales que le hicieron cambiar de ubicación, sigue deleitando a sus clientes con recetas que cuentan con más de 50 años de historia.
Este bar estuvo ubicado hasta julio en la Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife, ya que originalmente estaba concebido como un lugar para ofrecer comida a los trabajadores del puerto de la ciudad. Sin embargo, el Kiosco Rojo pronto ganó popularidad, convirtiéndose en un emblemático punto de encuentro para muchos santacruceros.
Debido a problemas en la concesión de la caseta donde operaba el bar, su propietario, Antonio Samarín, se vio obligado a trasladarlo a una nueva ubicación, dejando atrás la capital de la isla.
El Kiosco Rojo se muda a La Laguna
La cuenta especializada en guachinches y planes gastronómicos, Jonay&Joana (@guachinchesmodernos), nos presenta la nueva ubicación del Kiosco Rojo. Hace unas semanas, el bar más famoso del puerto de Santa Cruz de Tenerife abrió sus puertas en La Laguna. En nuevo local está situado en la avenida El Paso número 49, local 13A.
El bar abre de lunes a viernes en horario de 6:00 a 15:00 horas.
Así es su emblemático bocadillo de atún
El Kiosco Rojo es famoso por su emblemático bocadillo de atún, único en toda la isla. Desde la década de los 70, su receta original ha cautivado a los paladares gracias a su sencillez. Solo tiene dos ingredientes: atún fresco de primera calidad combinado con una exquisita salsa casera que realza su sabor y lo hace inconfundible. Todo esto servido en un pan artesanal, dorado y crujiente, que completa la experiencia.
Este bar no tiene ni redes sociales ni post en Google Maps, más allá de la ubicación, por lo que para descubrir su esencia no dudes en ir a comer al Kiosco Rojo, ahora en La Laguna.
