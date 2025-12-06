Águeda Fumero: «Reforzamos el apoyo a víctimas de violencias de género»

El Cabildo de Tenerife, a través de la consejería de Acción Social, abrió esta semana una nueva oficina de atención integral a las violencias de género en Granadilla, en el núcleo de San Isidro. ¿Qué representa para el área la puesta en marcha de este recurso?

Esta nueva oficina supone un avance estratégico en la red de recursos de atención integral a las víctimas de violencia de género y de violencia sexual que, desde el Cabildo, estamos tejiendo en Tenerife. El sur de Tenerife tiene unas especificidades demográficas muy concretas, con un gran crecimiento poblacional y dispersión. Teniendo en cuenta estas características, trabajamos para garantizar una atención eficaz, cercana y humana a todas las víctimas de violencias de género, con independencia de cuál sea su lugar de residencia. En ese camino estamos trabajando, y en este mandato, hemos impulsado la ampliación de la red de atención a las víctimas, llegando a las 13 oficinas de atención integral y 3 CAVIS (Centro de Atención e Intervención Especializada a Víctimas de Violencia Sexual). Además, en el primer trimestre de 2026, prevemos la apertura de una nueva oficina en el norte de la isla.

¿Qué características tiene este nuevo recurso?

El recurso cuenta con dos servicios integrados: la oficina de atención integral, que proporciona el primer contacto, el apoyo psicológico, la asesoría jurídica y la intervención social a las víctimas de violencia de género, y el centro de atención e intervención especializada para las víctimas de violencia sexual. Ambos servicios están integrados en el mismo lugar, aunque en espacios independientes, con un equipo multidisciplinar de 10 profesionales (psicólogas, juristas, trabajadoras sociales), para asegurar que las mujeres, niñas, niños y adolescentes reciban una respuesta global sin tener que desplazarse a múltiples puntos.

¿Qué previsión tienen sobre el impacto y la demanda real que tendrá esta oficina en el medio plazo?

La previsión es que podamos atender a 49 mujeres para el SIAM y 41 para el CAVIS, además de 8 menores. Esas son las estimaciones iniciales, basadas en la demanda existente en la zona.

Se ha tenido especial cuidado en la accesibilidad de las instalaciones, contando con el asesoramiento de SINPROMI. ¿Por qué es importante este detalle en un centro de estas características?

La accesibilidad es un principio irrenunciable en el Cabildo. Una víctima de violencia no puede encontrar una barrera física al buscar ayuda. El asesoramiento de SINPROMI garantiza que la oficina sea totalmente accesible e inclusiva para personas con cualquier tipo de discapacidad, asegurando que el foco esté siempre en la atención y no en las dificultades de acceso.

Finalmente, ha adelantado la próxima apertura de una oficina similar en el norte. ¿Podemos esperar que el objetivo final sea completar esa red de atención en toda la isla?

Exactamente. Tras esta oficina en el sur, la próxima parada es el norte. Nuestro compromiso es tejer una red de protección sólida en toda la isla. Queremos que ninguna víctima sienta que la distancia es un obstáculo para recibir ayuda. Es un compromiso institucional firme con la erradicación de esta lacra, y la expansión territorial es la clave para lograrlo. En definitiva, el compromiso del Cabildo con este objetivo se plasma en un aumento presupuestario significativo, que el próximo año supera los 13 millones de euros.