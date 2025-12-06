La Aemet avisa: calima ligera y temperaturas en ascenso este sábado en Tenerife

La isla de Tenerife espera este sábado, 6 de diciembre, calima ligera, temperaturas en ascenso y viento del nordeste.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la calima será más significativa en las medianías del sur de la isla y durante la tarde.

Por su parte, los termómetros oscilarán entre los 18 y los 24ºC en la isla.

Mapa de la calima en Canarias este sábado. / Meteored

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Calima ligera, más significativa en medianías del sur por la tarde. Temperaturas en ascenso, en especial los valores diurnos. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

Intervalos de nubes medias y altas, predominando las nubes bajas en el norte. Temperaturas en ascenso, en especial los valores diurnos. Calima ligera. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 24

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en medianías del este. Calima ligera. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 23

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos en el norte. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18