Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere una niña en el mamotreto de AñazaTiempo en TenerifeVivienda en CanariasPelea en un avión que iba a TenerifeRobo en el aeropuerto Tenerife Norte
instagramlinkedin

La Aemet avisa: calima ligera y temperaturas en ascenso este sábado en Tenerife

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24ºC en la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La isla de Tenerife espera este sábado, 6 de diciembre, calima ligera, temperaturas en ascenso y viento del nordeste.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la calima será más significativa en las medianías del sur de la isla y durante la tarde.

Por su parte, los termómetros oscilarán entre los 18 y los 24ºC en la isla.

Mapa del tiempo.

Mapa de la calima en Canarias este sábado. / Meteored

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Calima ligera, más significativa en medianías del sur por la tarde. Temperaturas en ascenso, en especial los valores diurnos. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

Intervalos de nubes medias y altas, predominando las nubes bajas en el norte. Temperaturas en ascenso, en especial los valores diurnos. Calima ligera. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 24

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en medianías del este. Calima ligera. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 23

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos en el norte. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías y cumbres.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
  2. La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
  3. El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
  4. El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
  5. La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
  6. Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
  7. El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
  8. La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios

La Aemet avisa: calima ligera y temperaturas en ascenso este sábado en Tenerife

La Aemet avisa: calima ligera y temperaturas en ascenso este sábado en Tenerife

Tenerife se llena de magia navideña este puente: consulta los mercadillos, sus fechas y dónde encontrarlos

Tenerife se llena de magia navideña este puente: consulta los mercadillos, sus fechas y dónde encontrarlos

Águeda Fumero: «Reforzamos el apoyo a víctimas de violencias de género»

Águeda Fumero: «Reforzamos el apoyo a víctimas de violencias de género»

Albi reivindica la importancia de la alimentación en los comedores escolares ante la realidad de la pobreza infantil en España

Albi reivindica la importancia de la alimentación en los comedores escolares ante la realidad de la pobreza infantil en España

Ortopedia Técnica 2001, mejorando vidas cada día

Ortopedia Técnica 2001, mejorando vidas cada día

Unos 200 profesionales del sector de la automoción asisten al II Congreso Asintrauto

Unos 200 profesionales del sector de la automoción asisten al II Congreso Asintrauto

Admitida a trámite la denuncia por la modificación del logo de la pesca artesanal

Admitida a trámite la denuncia por la modificación del logo de la pesca artesanal

Manos que guardan tradición: abre la Feria de Artesanía de Canarias

Manos que guardan tradición: abre la Feria de Artesanía de Canarias
Tracking Pixel Contents