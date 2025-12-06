La Aemet avisa: calima ligera y temperaturas en ascenso este sábado en Tenerife
Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24ºC en la isla
La isla de Tenerife espera este sábado, 6 de diciembre, calima ligera, temperaturas en ascenso y viento del nordeste.
Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la calima será más significativa en las medianías del sur de la isla y durante la tarde.
Por su parte, los termómetros oscilarán entre los 18 y los 24ºC en la isla.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:
TENERIFE
Intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Calima ligera, más significativa en medianías del sur por la tarde. Temperaturas en ascenso, en especial los valores diurnos. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 24
LA GOMERA
Intervalos de nubes medias y altas, predominando las nubes bajas en el norte. Temperaturas en ascenso, en especial los valores diurnos. Calima ligera. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías y cumbres.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 24
LA PALMA
Poco nuboso con intervalos en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en medianías del este. Calima ligera. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 23
EL HIERRO
Poco nuboso con intervalos en el norte. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías y cumbres.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios