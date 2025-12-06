La Aemet avisa de que la calima se intensificará por la tarde en Tenerife
Se espera un aumento de las temperaturas
La previsión meteorológica para la provincia tinerfeña este sábado indica que habrá intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, se prevé que la jornada esté acompañada por la presencia de calima ligera, que tenderá a ser más significativa en medianías del sur por la tarde.
Las temperaturas irán en ascenso, en especial los valores diurnos. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 13 de mínima en El Hierro.
El viento soplará del noreste, y será más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste, girando a componente este en medianías. En cumbres, será flojo de componente sur.
Las Palmas
En cuanto a la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria estará despejado con algún intervalo matinal en el norte e intervalos ocasionales de nubes medias y altas durante el día, existiendo además una probable calima que será más significativa durante la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá cielo despejado con algún intervalo ocasional de nubosidad media y alta con una probable calima, en especial por la tarde.
Las temperaturas estarán en ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 18ºC de mínima y los 23ºC de máxima.
Respecto al viento, en costas soplará viento de componente este de flojo a moderado, en medianías y zonas altas sureste moderado.
