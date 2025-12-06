La Aemet avisa: la calima afectará principalmente a las medianías de Tenerife este domingo

La calima continuará afectando a la isla de Tenerife este domingo, 7 de diciembre. En concreto, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan cielos poco nubosos con calima ligera, más significativa en las medianías.

En cuanto a las temperaturas, seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 18 y los 24ºC en la isla. Aun así, la Aemet no descarta que se produzcan heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales.

El viento, en general, soplará flojo del sureste, más intenso en costas del sur durante las horas centrales.

Oleaje

Por otro lado, el mar se prevé que continúe complicado durante la jornada del domingo. De hecho, el Gobierno de Canarias mantiene activa la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago debido al notable empeoramiento del estado del mar previsto para este fin de semana.

En el caso de Tenerife, la costa norte será la zona con mayor impacto, especialmente los tramos abiertos al océano. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias señala que se espera un episodio de mar combinada que oscilará entre los 2 y los 5 metros, una situación que se mantendrá, al menos, durante las próximas jornadas.

Previsión general

La previsión general de la Aemet para todo el archipiélago indica que estará poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales. Calima ligera, más significativa en medianías y remitiendo de este a oeste del archipiélago. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en cotas altas de cumbres de Tenerife y de La Palma.

Viento en general flojo de componente este a sureste, más intenso en la provincia oriental durante las horas centrales.