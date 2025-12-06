Unos 200 profesionales del sector de la automoción asisten al II Congreso Asintrauto

El Recinto Ferial de Tenerife fue testigo el pasado sábado 29 de noviembre del II Congreso Asintrauto, organizado por la Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Asintra, integrada en Femete) y que contó con el respaldo de la Consejería de Industria del Cabildo de Tenerife y Grupo ARI. Unos 200 profesionales del sector de la automoción de Canarias acudieron a una jornada en la que se combinó formación, diálogo, psicología y humor. La próxima edición tendrá lugar en 2027.

El encuentro comenzó con la inauguración por parte del consejero de Industria del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández, que aprovechó para poner en valor la apuesta decidida que existe desde su área por potenciar el sector de la reparación de automóviles y, por ende, el sector secundario en la Isla. También tomaron la palabra Francisco Roca, presidente de Asintra; Juan Antonio Jiménez Arranz, presidente de Femete, y Miguel Pérez Carballo, presidente de Cetraa.

Mesa de debate del congreso / Nauzet Gonzalez

A continuación, el Grupo ARI, con Origen, red de concesionarios; Recalvi, empresa líder en recambios; y RecOfficial, red de talleres nacional, dieron cuenta de su labor en el sector y el servicio que ofrece en Canarias. Los encargados de exponer su hoja de ruta fueron Adrián Gutiérrez, Rosy Miranda y Paco Lobo. Además, hay que resaltar la exposición realizada en exterior e interior de dicho grupo empresarial, que desplazó más de seis vehículos al Recinto Ferial de Tenerife.

En el mismo bloque matinal, intervino Gaspar Pedreño, más conocido como ‘Tallerista Rebelde’, que habló desde el punto de vista de los carroceros y las problemáticas actuales con las aseguradoras. A continuación y tras la pausa para el café, tomó la palabra el psicólogo Pascual Benet, que trató el liderazgo y técnicas para mejorar como personas y profesionales.

La jornada continuó tras el cóctel de almuerzo con el monólogo del humorista palmero Ayoze Pérez, que utilizó la baliza geolocalizable para ganarse a los asistentes. Fue el orador el que le dio paso a Santi Bécares, un profesional del sector muy influyente en redes sociales y que dio claves para mejorar la imagen y ganar clientes a través de los diferentes canales como Instagram o TikTok.

Por último y tras un sorteo con hasta seis regalos, se abrió la mesa debate en la que participaron dirigentes empresariales de Femete y Fredica, así como diferentes profesionales del sector, e incluso, alumnado que expuso sus vivencias desde su etapa formativa. La tertulia estuvo moderada por Lara García Pozo, de ‘A Pie de Taller’.