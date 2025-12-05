Visocan destina a alquiler asequible las 42 viviendas de Finca Amado en La Palma

Las 42 viviendas de Finca Amado, situadas en el municipio de Breña Baja, en La Palma, se adjudicarán finalmente en régimen de alquiler asequible, según ha confirmado Visocan, la empresa pública de vivienda del Gobierno de Canarias.

Estas viviendas fueron adquiridas en 2022 como respuesta a la emergencia habitacional provocada por la erupción del volcán Tajogaite, que dejó a numerosas familias sin alojamiento en la isla. Inicialmente, se pensó en ponerlas a la venta, pero un análisis de la lista de solicitantes reveló que pocos cumplían los requisitos necesarios para una compra vinculada a vivienda protegida.

Por qué se descarta la venta

Pocos solicitantes aptos

El estudio de los 290 interesados mostró que la mayoría no reunía las condiciones económicas y administrativas para acceder a la compra. Por este motivo, Visocan decidió cambiar el régimen a alquiler asequible, una opción más adecuada al perfil de la demanda real.

Características de las viviendas

Superficie: 40 a 65 m²

Dormitorios: 1

Renta mensual estimada: 300-450 euros

El gerente de Visocan, Javier Terán, aclaró que no se trata de alquiler social, ya que los inmuebles son de tipología libre y no reciben subvenciones específicas para vivienda protegida. Están destinados a familias y personas con ingresos medios, no a perfiles en situación de vulnerabilidad extrema.

Situación de las familias afectadas por el volcán

Las cuatro familias inicialmente derivadas por el Icavi ya han recibido el 100 % de las ayudas públicas, por lo que quedan fuera del proceso de adjudicación actual. Esto permite que los pisos se destinen a otros demandantes.

Inversión pública en Finca Amado

El Gobierno de Canarias destinó un total de 3,1 millones de euros a la adquisición y rehabilitación de los antiguos apartamentos turísticos:

2,1 millones para la compra

para la compra 954.000 euros para las obras de reforma

Terán señaló que se trató de una adquisición a muy buen precio, considerando la situación de la isla y la necesidad de viviendas disponibles.

Proceso de adjudicación ya operativo

Tras resolver retrasos por suministros y obras, el proceso de adjudicación está activo. Las personas interesadas pueden acudir a la oficina de Visocan en Los Llanos de Aridane para verificar si cumplen los requisitos y optar al alquiler.

Terán aseguró que las viviendas están “al 100 % disponibles” y que se prevé que puedan ocuparlas familias en los próximos meses, en un contexto de alta demanda de alojamiento estable en La Palma.