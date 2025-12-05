La temperatura máxima de noviembre en España fue de 35ºC en Tenerife, según la Aemet

La temperatura máxima registrada en noviembre en España se localizó en San Cristóbal de La Laguna (El Llano de los Loros, Tenerife) el día 4, cuando se alcanzaron los 35ºC, mientras que la mínima se alcanzó en Cap de Vaquèira (Lleida) el día 21 y 22, con -14,7ºC. Así lo ha explicado este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en un mensaje en 'X' donde ha recogido los datos extremos del mes.

Cap de Vaquèira y Tenerife también han registrado la máxima más baja del mes --con -11,1ºC en Cap de Vaquèira el día 21-- y la mínima más alta --25,7ºC de Guía de Isora (Tenerife) el día 3--.

En lo que respecta a las precipitaciones, la máxima diaria del noviembre ha sido la de Puerto del Pico (Ávila) el día 13, cuando se acumularon 198,6 litros por metro cuadrado (l/m2). Mientras, la máxima mensual ha sido la de Mazaricos (A Coruña) con 675,4 l/m2.

En su mensaje, el organismo estatal ha explicado que la insolación máxima del mes se ha registrado en Izaña (Tenerife), con 263 horas de sol y que la mínima ha sido la de Avilés Aeropuerto, con 56,1 horas. Por último, ha especificado que la racha máxima de viento ha sido la de Camaleño (Picos de Europa, Cantabria) del día 5, cuando se llegó a 201 kilómetros por hora (km/h).