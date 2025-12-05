El sur de Tenerife registra más lluvias de lo habitual mientras la AEMET alerta de un déficit del 8% en España
El inicio del año hidrológico deja un contraste claro: mientras el sur de Tenerife acumula más precipitaciones de lo normal, la media nacional cae por debajo de los valores habituales según la Agencia Estatal de Meteorología.
España afronta el comienzo del año hidrológico (que se inicia el 1 de octubre) con menos lluvias de lo esperado, según los últimos datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Hasta el 2 de diciembre, el país ha acumulado 146 litros por metro cuadrado, una cifra que supone un 8% menos que el promedio habitual para este periodo, situado en 158 l/m².
Este déficit se concentra especialmente en amplias zonas del interior peninsular, la cornisa cantábrica y buena parte del tercio este. Las variaciones, sin embargo, son notables dependiendo del territorio, tal y como detalla el informe oficial.
Tenerife, con diferencias entre norte y sur
En el caso de Canarias, la AEMET apunta a una situación desigual. Aunque en general el archipiélago ha registrado valores por debajo de lo normal, el sur de Tenerife se presenta como una excepción destacada:
ha acumulado más lluvia de la habitual para estas fechas, al igual que zonas del sur de La Palma y Gran Canaria.
El norte de Tenerife y otras islas, en cambio, sí se mantienen por debajo de los valores esperados, siguiendo la tendencia de déficit predominante en el conjunto del país.
Precipitaciones destacadas en el último episodio
Durante el periodo entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre, las precipitaciones se extendieron por la mayor parte del territorio nacional, incluido el norte de las islas de mayor relieve. En Canarias, las lluvias superaron los 10 litros por metro cuadrado en algunos puntos de mayor altitud, especialmente en Tenerife.
A nivel estatal, las cantidades más abundantes se registraron en Galicia y la cornisa cantábrica:
- 73 l/m² en Vigo/Peinador
- 60 l/m² en A Coruña
- 56 l/m² en Pontevedra
- 55 l/m² en Santander/Parayas
- 53 l/m² en A Coruña/Alvedro
- 47 l/m² en Lugo/Rozas
Estos datos reflejan nuevos episodios atlánticos activos, aunque todavía insuficientes para compensar la falta de agua acumulada.
Un déficit que afecta a buena parte del país
El informe de la AEMET confirma que la falta de lluvia afecta a zonas como la cornisa cantábrica, parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y la Comunidad de Madrid. También se detecta déficit en áreas del Levante y en ambos archipiélagos, aunque con matices importantes en Canarias.
Desde el punto de vista climatológico, el periodo 1991-2020 es la referencia que marca la “normalidad” sobre la que se comparan los datos actuales. En ese marco, la mitad oeste peninsular —incluyendo partes de Extremadura, Andalucía y Castilla y León— se sitúa por encima de los valores medios.
