¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Sueños en Oslo, de Dag Johan Haugerud. El filme, ganador del Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine de Berlín y el Premio FIPRESCI de la competición, cierra la trilogía conocida como Trilogía de Oslo, tres historias sutilmente interconectadas, pero independientes entre si que exploran la sexualidad, el amor y la libertad. Protagonizada por Ella Øverbye, Selome Emnetu, Ane Dahl Torp y Anne Marit Jacobsen, la película se proyecta en versión original en noruego con subtítulos en español.

Literatura

El Festival Internacional de Cuento de Los Silos, que celebra este año su 30º edición, programa diferentes actos este fin de semana. En ellos, se podrá disfrutar de una excursión a Teno Alto, una exposición o sesiones de cuentos. Conoce toda la programación en este enlace.

Artesanía

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acoge este fin de semana la Feria de Artesanía de Canarias, convirtiendo a la isla en el epicentro de la artesanía local, la tradición y la innovación. 140 artesanos procedentes de todo el archipiélago mostrarán su talento y creatividad en un espacio que se ha consolidado como una cita imprescindible para quienes desean descubrir la riqueza y diversidad del patrimonio artesanal canario.

El evento, con entrada gratuita, permanecerá abierto al público de 10:00 a 21:00 horas.

Música

Sole Giménez celebra sus 40 años en la música con un concierto en Tenerife que es, a la vez, un repaso a su brillante trayectoria y una fiesta en honor a su público. Con una de las voces más prodigiosas de la música española, la artista nos llevará por un recorrido musical que incluye sus grandes éxitos y versiones cargadas de emoción. La cita será este sábado, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Adeje, en el marco del Mujeres World Fest 2025.

Deportes

La jornada deportiva del fin de semana viene de la mano del baloncesto. El Pabellón Santiago Martín acogerá el domingo, 7 de diciembre, el partido de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y Real Madrid. La cita será a las 12:00 horas.