Nueva alerta del Instituto Geográfico Nacional en Tenerife: la isla amanece con dos nuevos seísmos en estas zonas
Los sensores del IGN han detectado movimientos sísmicos durante la pasada noche, aunque de baja intensidad
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado dos terremotos durante la noche en Tenerife. Los sensores detectaron dos movimientos sísmicos ocurridos con muy poca diferencia de tiempo y distancia entre ellos.
La isla de Tenerife acumula varias jornadas de intensa actividad sísmica. En los últimos tres días, tanto en el territorio insular como en las aguas cercanas, se han registrado seis terremotos. Todos ellos han sido de baja magnitud y a gran profundidad, lo que los ha hecho prácticamente imperceptibles para la población.
Terremotos del último día
Durante la última noche, el IGN ha registrado dos terremotos con apenas media hora de diferencia y separados por unos 35 kilómetros.
El primero, de 1.6 mbLg, se localizó a 25 kilómetros al sureste de la costa de San Miguel de Tajao. Ocurrió a las 04:56 de la madrugada y tuvo una profundidad de 7 kilómetros.
El segundo seísmo se produjo en el sur de la isla, concretamente en la zona de Granadilla de Abona. El movimiento, detectado a las 05:21 horas en el núcleo de San Isidro, alcanzó una magnitud de 1.5 mbLg y se originó a 18 kilómetros bajo la superficie.
Todos estos seísmos no han causado daños y son típicos de una zona volcánica como Canarias. Las autoridades inciden en que la población no tiene que alarmarse, porque a menudo, se trata de pequeñas liberaciones energéticas de la corteza terrestres.
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas