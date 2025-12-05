Manos que guardan tradición: abre la Feria de Artesanía de Canarias

El sol y el buen tiempo, raro en noviembre, acompañaron la inauguración de la Feria de Artesanía de Canarias en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. En su XLI edición, reúne del 5 al 8 de diciembre a profesionales artesanos que enseñan su arte con clases magistrales, talleres y actuaciones musicales en una edición que rinde homenaje a la indumentaria tradicional canaria. Durante cuatro días, más de 140 artesanos y artesanas mostrarán sus propuestas convirtiendo a Tenerife en el epicentro de la artesanía de todas las Islas, la tradición y la innovación.

En un pequeño puesto con olor a madera, David Guijarro se encuentra sentado en un banco comenzando a darle forma, desde cero, a un mortero. "Todos los vaciados de los morteros, y del resto de productos, son realizados a mano", explica. Su principal objetivo es recuperar, conservar y reproducir piezas tradicionales que se usaron hace siglos, "cuando no habían encontrado otros materiales". Considera que es importante la realización de las piezas tradicionales porque "se están perdiendo".

Guijarro comenzó con 16 o 17 años a trabajar la madera y lleva casi cuarenta en el oficio, aunque reconoce que no es sencillo vivir solo de él. "Trabajar como artesano tradicional es costoso porque no da mucho dinero, pero sí lo justo para vivir", dice. Su mujer, que aparte de su trabajo también se dedica a la orfebrería, es el soporte económico que le permite dedicarse por completo a la madera y le está muy agradecido por ello. Aun así, lo que más le preocupa no es el dinero, sino el desconocimiento que existe en la sociedad. "Hemos avanzado y valoramos más lo artesanal y tradicional, pero, a la vez, hemos retrocedido por culpa de la desinformación", lamenta.

La Feria de Artesanía de Canarias abre sus puertas / Andrés Gutiérrez

Las piezas que desaparecen sin que nadie repare en su importancia es otro problema que Guijarro califica como "grave". "Nos falta conocer lo de aquí y ser conscientes de todo lo que tenemos", explica. Su voz se endurece cuando recuerda a gente quemando sillas victorieras y baúles de cedro en las hogueras de San Juan. Una consecuencia de "no conocer el valor de lo nuestro".

El espíritu de la feria intenta combatir ese olvido. Durante la inauguración, el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, recordó que la artesanía "es un legado que nos conecta con nuestras raíces y que abre oportunidades de futuro para los jóvenes". Mientras sus palabras resuenan por el espacio, el público comienza a entrar y recorrer los pasillos, donde conviven cerámica, textil, joyería, cuero, vidrio, gastronomía, trajes regionales de cada Isla y trabajos en madera.

Rosetas, madera y más

Junto al escenario, un grupo de visitantes observa en silencio a Antonio Rodríguez y su equipo realizar calados, rosetas, cestería de palma, polainas y sombreros. Las manos de uno de sus compañeros se mueve rápido mientras cose, como si tuvieran memoria propia, casi sin pensar. "En realizar una roseta podemos tardar desde diez o quince minutos hasta dos días de trabajo", explica Rodríguez.

Con los sombreros les ocurre lo mismo debido a que, dependiendo del ancho del trenzado, se tarda más o menos. Cada pieza es un gesto de paciencia. A pocos metros, una pareja se queda atónita mirando el proceso. "Me da pena pensar que estos oficios se pueden llegar a perder. Si no fuera por ferias como esta, muchos ni sabríamos que existen", dice Jorge González.

La tradición continúa en un puesto donde un telar marca un ritmo constante. Valentín Berradre, tejedor desde hace nueve años, mueve los hilos con naturalidad. "Comencé porque me enamoré de este oficio", cuenta. Aprendí con "el mejor tejedor de Canarias", Tomás Hernández Negrín. Sus chales mezclan desde patrones del siglo XVI hasta diseños inspirados en pintaderas aborígenes triangulares, circulares e, incluso, en forma de mariposa. "Para mí, los tejedores somos como intérpretes y compositores. Es como si cada tejido fuera una melodía", comenta. Entre los visitantes que entran en su puesto, una mujer se detiene a mirar cada uno de los chales. «Mi abuela también tejía y verlo a él hacerlo en directo me ha emocionado mucho», confiesa Eulalia Gómez.

Proceso de elaboración de sombreros / Andrés Gutiérrez

No muy lejos, en el centro del Recinto Ferial, se encuentra un puesto del Cabildo de Fuerteventura que transforma la artesanía en una clase viva. En una mesa llena de hilos de palmera canaria y paja de trigo, dos alumnos se encuentran realizando un sombrero en directo bajo la mirada de su maestro artesano. La consejera de artesanía majorera, Lolina Negrín, explica que los sombreros expuestos en el puesto no se pueden realizar en un curso de 20 o 40 horas. "Se puede tardar un año o dos en conseguir la habilidad para crearlos", apunta.

En otro rincón del recinto, José Antonio Díaz recuerda los inicios de su vocación. Comenzó con la ebanistería –especialidad de la carpintería orientada a la construcción de muebles– en 1986, a través de un curso del Instituto Nacional de Empleo (INEM). Tenía que escoger entre cerámica, madera y cuero "y elegí la madera". Sus diseños están inspirados en pintaderas canarias. "Al ser canario, mis diseños siempre tiran por ese estilo", explica mientras señala joyeros con formas de pintaderas en las tapas.

Dos mujeres observando trajes tradicionales canarios.jpg / Andrés Gutiérrez

Más adelante, los colores llamativos de un puesto parecen detener a los visitantes. Es el de Agustina Santini, vidriera de Tenerife que expone joyería y las obras de su especialidad inspiradas en las que se encuentran en las iglesias. "Cuando era niña, me fascinaban las vidrieras de colores de los templos. Con el tiempo aprendí la técnica y comencé copiándolas y de ahí pasé a la joyería", recuerda.

José Carlos Marrero resume con sencillez lo que muchos sienten al ver piezas únicas: «Aquí entiendes que cada una tiene alma, que no es un objeto más, que tiene historia». La feria combina tradición y aprendizaje, pero también música, talleres y demostraciones en vivos. Los más pequeños no pierden el tiempo en acercarse a preguntar curiosos "qué estás haciendo", "cómo lo haces" y "por qué". Además, aprovechando el puente de diciembre, familias enteras se acercan hasta el Recinto Ferial para participar en la experiencia de la Feria de Artesanía de Canarias.

Actividades

La programación de esta edición es especialmente atractiva. Contará con 14 talleres y cuatro clases magistrales que se desarrollarán durante los cuatro días. La primera masterclass, dedicada a los usos y costumbres de pañuelos y fajines, estará a cargo de Alberto Sosa y Marta Pérez. Los talleres inaugurales ofrecerán actividades para adultos, como la construcción de instrumentos de percusión, dirigido por Nayra Pérez, y propuestas para los más pequeños, como coloreables y recortables de la indumentaria tradicional.

Los talleres tendrán una duración de dos horas, con un máximo de 10 participantes para garantizar una atención personalizada. Además, la feria también se centrará en la roseta canaria, recientemente reconocida como Bien de Interés Cultual inmaterial.

La XLI Feria de Artesanía de Canarias permanecerá abierta al público de 10:00 a 21:00 horas; el lunes lo hará de 10:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita, ofreciendo a residentes y visitantes una oportunidad única para descubrir, valorar y adquirir obras confeccionadas por artesanos y artesanas de las Islas.