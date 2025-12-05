El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
Ubicado en Santa Cruz de Tenerife, este pequeño establecimiento triunfa con su famosa tortilla de pulpo
En la capital tinerfeña se encuentra un pequeño, sencillo y familiar establecimiento que se ha ganado la fama gracias a su producto estrella, el pulpo. Allí la mayoría de la carta gira en torno a este ingrediente.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con todos sus seguidores.
Una carta donde reina el pulpo
En su menú reina el pulpo, aunque también cuentan con otras elaboraciones que conquistan a todos sus clientes. Entre sus platos más destacados se encuentra:
- Ensaladilla de batata
- Papas arrugadas con mojos
- Croquetas de pulpo
- Queso palmero frito con tres mojos
- Pulpo empanado
- Pulpo a la gallega
- Pulpo a la vinagreta
Los clientes puede elegir entre media ración o entera, dependiendo de los platos que quieran probar y los comensales que sean. Según las reseñas de Google comer en esta tasca oscila entre 10 y 20 euros por persona.
Como broche final, recomiendan su polvito toscalero, el postre perfecto para quienes buscan una comida equilibrada.
La tortilla de pulpo su plato estrella
Para disfrutar de a tortilla de pulpo, el plato por el que muchos clientes visitan el local, hay que encargarla con antelación, ya sea días antes, como mínimo a las 10:00 horas si la quieren para el mediodía, y a mediodía si se quiere para por la noche. Gracias a su fama, el 24 de diciembre reciben reservas para las cenas de Nochebuena.
Los creadores de contenido aseguran que "es la típica tortilla que presentas a un concurso y tiene premio fijo". Jugosa, llena de sabor y con un toque picante, se ha convertido en una elaboración imprescindible del local.
"Ante todo mucha calma"
Se trata de un lugar donde el tiempo se frena. En la barra, un cartel advierte "ante todo mucha calma", por lo que hay que ir sin prisas y así disfrutar de la experiencia culinaria que se ofrece.
Cuenta con un pequeño espacio interior y una terraza, donde el ambiente cercano y familiar se observa en buena parte del local. Además, el aroma a pulpo se desprende por toda la zona.
La Tasca Los Pulpitos es un pequeño tesoro gastronómico en la isla de Tenerife donde el pulpo se convierte en el protagonista absoluto de la experiencia culinaria.
Horario y ubicación
La Tasca Los Pulpitos se encuentra en la Calle de la Rosa, 53, Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con una valoración de 4,6 estrellas en Google, un claro reflejo de la satisfacción de sus clientes.
Abre de miércoles a sábados en horario de 12:30 a 16:30 horas, y de 19:30 a 23:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario solo al servicio de comidas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas