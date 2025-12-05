El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos

En la capital tinerfeña se encuentra un pequeño, sencillo y familiar establecimiento que se ha ganado la fama gracias a su producto estrella, el pulpo. Allí la mayoría de la carta gira en torno a este ingrediente.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con todos sus seguidores.

Una carta donde reina el pulpo

En su menú reina el pulpo, aunque también cuentan con otras elaboraciones que conquistan a todos sus clientes. Entre sus platos más destacados se encuentra:

Ensaladilla de batata

Papas arrugadas con mojos

Croquetas de pulpo

Queso palmero frito con tres mojos

Pulpo empanado

Pulpo a la gallega

Pulpo a la vinagreta

Los clientes puede elegir entre media ración o entera, dependiendo de los platos que quieran probar y los comensales que sean. Según las reseñas de Google comer en esta tasca oscila entre 10 y 20 euros por persona.

Como broche final, recomiendan su polvito toscalero, el postre perfecto para quienes buscan una comida equilibrada.

La tortilla de pulpo su plato estrella

Para disfrutar de a tortilla de pulpo, el plato por el que muchos clientes visitan el local, hay que encargarla con antelación, ya sea días antes, como mínimo a las 10:00 horas si la quieren para el mediodía, y a mediodía si se quiere para por la noche. Gracias a su fama, el 24 de diciembre reciben reservas para las cenas de Nochebuena.

Los creadores de contenido aseguran que "es la típica tortilla que presentas a un concurso y tiene premio fijo". Jugosa, llena de sabor y con un toque picante, se ha convertido en una elaboración imprescindible del local.

"Ante todo mucha calma"

Se trata de un lugar donde el tiempo se frena. En la barra, un cartel advierte "ante todo mucha calma", por lo que hay que ir sin prisas y así disfrutar de la experiencia culinaria que se ofrece.

Cuenta con un pequeño espacio interior y una terraza, donde el ambiente cercano y familiar se observa en buena parte del local. Además, el aroma a pulpo se desprende por toda la zona.

La Tasca Los Pulpitos es un pequeño tesoro gastronómico en la isla de Tenerife donde el pulpo se convierte en el protagonista absoluto de la experiencia culinaria.

Horario y ubicación

La Tasca Los Pulpitos se encuentra en la Calle de la Rosa, 53, Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con una valoración de 4,6 estrellas en Google, un claro reflejo de la satisfacción de sus clientes.

Abre de miércoles a sábados en horario de 12:30 a 16:30 horas, y de 19:30 a 23:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario solo al servicio de comidas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.