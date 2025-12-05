Investigada una empleada del aeropuerto Tenerife Norte por robar en un comercio
La Guardia Civil inició la investigación tras la denuncia del comercio afectado, que detectó faltas de mercancía en vitrinas cubiertas, especialmente fuera del horario comercial
La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre una trabajadora del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna acusada de sustraer productos de un comercio ubicado en una de las áreas restringidas de la terminal. Según informó la Benemérita, la mujer habría aprovechado su condición de empleada y su tarjeta de acceso para entrar en el establecimiento cuando permanecía cerrado al público.
La actuación fue desarrollada por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera del aeropuerto, quienes instruyeron las correspondientes diligencias tras recibir la denuncia del comercio afectado.
Los responsables del local detectaron faltas de mercancía en vitrinas que permanecían cubiertas con lonas durante los periodos sin actividad, especialmente fuera del horario comercial y antes de la llegada de vuelos.
Retirada de la tarjeta de acceso
Tras diversas gestiones y comprobaciones, los agentes reunieron indicios y pruebas que apuntan a la trabajadora como presunta autora de las sustracciones. Conforme avanza el proceso, se han remitido las diligencias a la autoridad judicial competente para continuar con las actuaciones previstas en la normativa vigente.
La Guardia Civil recuerda que las instalaciones aeroportuarias forman parte de las denominadas zonas críticas, donde se aplican estrictos protocolos de seguridad. Por ello, el personal que accede a estas áreas debe contar con una Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (T.I.A.), cuya emisión y control corresponde al gestor aeroportuario y a las autoridades competentes.
En este caso, la trabajadora investigada ha perdido de manera inmediata su tarjeta de acceso, lo que implica la imposibilidad de entrar en zonas restringidas mientras dure el procedimiento. Esta medida está contemplada en los protocolos de seguridad aeroportuaria para evitar riesgos y preservar la integridad de las instalaciones.
