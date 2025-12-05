Chollo en Tenerife: casa ecológica con energía fotovoltaica en Adeje por solo 90.000 euros

El mercado inmobiliario tinerfeño sigue ofreciendo opciones singulares que se adaptan a perfiles muy distintos, desde compradores que buscan una alternativa asequible y sostenible en entornos rurales, hasta quienes desean estrenar una vivienda de grandes dimensiones en núcleos históricos con todos los servicios a mano. Hoy destacamos dos oportunidades muy particulares, una en Adeje Norte y otra en Arafo, que están despertando un notable interés por su relación calidad-precio y por las características que ofrecen.

Casa de troncos en Adeje Norte por 90.000 euros

En un momento en que muchas personas buscan desconexión, sostenibilidad y viviendas con bajo impacto ambiental, esta casa independiente de 70 m² construida en troncos se presenta como una opción única en Adeje Norte.

Montada sobre pilares y totalmente preparada para ser trasladada si fuera necesario, ofrece una versatilidad difícil de encontrar en el mercado tradicional. Su precio incluye sistema fotovoltaico, fosa séptica y proyecto para presentar en el Ayuntamiento, lo que facilita enormemente su instalación en terrenos rústicos —siempre que tengan acceso desde una vía—.

La vivienda cuenta con 2 habitaciones, 1 baño, suelo de tarima flotante, calefacción individual y una acogedora terraza cubierta, perfecta para disfrutar del entorno natural.

En cuanto a materiales, destaca la calidad:

Paredes exteriores de tronco de 88 cm , con aislamiento añadido.

, con aislamiento añadido. Ventanas triples de 20 cm , que garantizan eficiencia energética y un excelente aislamiento acústico.

, que garantizan eficiencia energética y un excelente aislamiento acústico. Interior con acabados robustos y listos para un uso continuado.

Una opción ideal para quienes buscan una vivienda eficiente, económica y en contacto directo con la naturaleza, sin renunciar a la posibilidad de moverla o reubicarla según sus necesidades.

Pide más información de venta de casa con terraza en Adeje Norte y rellena el formulario sin compromiso:

Piso nuevo de 130 m² en Arafo por 299.000 euros

Piso en Arafo, Tenerife / Tenerife

Muy diferente es la segunda oportunidad: un apartamento recién construido en el casco histórico de Arafo, con dimensiones más propias de una casa terrera que de un piso.

Ubicado en una comunidad tranquila de solo cuatro vecinos, esta vivienda de 130 m² construidos destaca por su amplitud, sus espacios exteriores y su luminosidad. Dispone de:

2 dormitorios enormes , ambos con salida directa a una terraza y a una parcela privada de 198 m² , ideal para crear un jardín, huerto o zona chill out.

, ambos con salida directa a una terraza y a una , ideal para crear un jardín, huerto o zona chill out. 2 baños completos con ducha .

. Gran salón comedor con cocina integrada.

con cocina integrada. Una segunda terraza delantera perfecta para disfrutar del ambiente del pueblo, las procesiones y las festividades locales.

Plaza de aparcamiento y trastero incluidos.

La vivienda es completamente nueva, moderna y construida con materiales de calidad, convirtiéndose en una excelente opción tanto para residentes como para quienes buscan una segunda residencia en un entorno tranquilo y bien conectado.

Más fotografías e información de venta de piso en Arafo si dejas tus datos a través del cuestionario:

Estas dos propiedades muestran la diversidad del mercado inmobiliario en la isla:

En Adeje Norte , una alternativa accesible, autosuficiente y sostenible, ideal para amantes del campo y de las viviendas ecológicas.

, una alternativa accesible, autosuficiente y sostenible, ideal para amantes del campo y de las viviendas ecológicas. En Arafo, un piso amplio, luminoso y recién estrenado, perfecto para quienes buscan comodidad urbana, privacidad y espacio exterior.

Tanto si buscas naturaleza y autonomía, como si prefieres comodidad, estrenar vivienda y disfrutar de un amplio espacio exterior, estas oportunidades representan lo mejor de dos mundos muy diferentes en Tenerife.