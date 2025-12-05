Candelaria y La Laguna, entre los destinos canarios más solicitados para el Puente de la Constitución

Candelaria y La Laguna, en Tenerife, se sitúan en el top 3 de los destinos canarios más solicitados para el Puente de la Constitución, según un estudio elaborado por el portal de alquileres vacacionales Holidu. Las ciudades tinerfeñas solo son adelantadas por Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto al precio medio de los alquileres de estas tres ciudades, en Candelaria es de 117,5 euros, en La Laguna de 109 y en Las Palmas de Gran Canaria, de 128 euros.

Precio medio

El estudio se basa en los destinos más buscados por los usuarios para este periodo festivo y revela el precio mediano por noche en los principales municipios turísticos del archipiélago.

Así, La Graciosa se destaca por su tarifa media de 148 euros por noche, mientras que Arrecife, en Lanzarote, registra 112 euros por noche.

Playa de Las Caletillas, en Candelaria. / EL DÍA

Puerto de la Cruz, en la costa norte de Tenerife, tiene un precio medio de 122,5 euros. En Gran Canaria, Mogán (174 euros), San Bartolomé de Tirajana (172,5 euros), y Puerto Rico (153 euros) figuran entre los destinos más caros del archipiélago. En cambio, otras localidades como Tejeda (101,5 euros) y Gáldar (110,5 euros) ofrecen precios más moderados dentro de la isla.

En Fuerteventura, Morro Jable alcanza los 142 euros por noche, mientras que La Oliva ofrece un precio de 117,5 euros. Por su parte, en La Palma, Tazacorte y Tijarafe ofrecen alojamientos por 95 euros y 122 euros por noche, respectivamente.

Valle Gran Rey, en La Gomera, registra los precios más bajos con una media de 91 euros por noche, seguido de Fasnia (93 euros) e Ingenio (94 euros), ambos en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente.