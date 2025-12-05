La Aemet prevé que la calima continúe este sábado en Tenerife
Será más significativa en las medianías del sur durante la tarde
La calima, que desde este viernes está afectando a Tenerife, lo continuará haciendo durante la jornada del sábado. Así lo informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indica que habrá calima ligera, más significativa en medianías del sur por la tarde.
La previsión del tiempo para este 6 de diciembre, Día de la Constitución, también marca intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas.
En cuanto a las temperaturas, estarán en ascenso, en especial los valores diurnos. En concreto, en la isla oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 24 grados de máxima.
Por su parte, se espera viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, se esperan intervalos de nubes medias y altas, predominando las bajas en el norte de las islas occidentales y con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en las orientales durante la madrugada.
En cuanto al polvo en suspensión, se prevé lo mismo que en Tenerife, es decir, que sea más significativa en medianías del sur por la tarde.
Las temperaturas estarán en ascenso en las islas montañosas, en especial los valores diurnos, y con pocos cambios o en ligero ascenso en Lanzarote y en Fuerteventura.
En la provincia occidental, viento del noreste girando a componente este en medianías y cumbres, siendo en general flojo de componente este en la oriental.
