La Aemet avisa: la calima vuelve a Tenerife este viernes

La calima podrá llegar hasta la isla de Tenerife este viernes, 5 de diciembre, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, se prevé que llegue a la isla durante la segunda mitad del día. Este polvo en suspensión afectará, también, al resto del archipiélago.

Además, la previsión de la Aemet indica que en las islas más orientales se esperan cielos poco nubosos con intervalos ocasionales de nubes altas y bajas durante la primera mitad del día.

En las islas montañosas habrá un predominio de los cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada e intervalos de nubosidad alta en el resto de zonas. Las temperaturas seguirán sin cambios o ligero ascenso de las máximas en cumbres de las islas occidentales.

Cielos nubosos. Imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

También se espera viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en costas este y oeste de las islas más orientales, así como en la zona de El Paso y vertientes sureste y noroeste de las montañosas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Por la mañana, nuboso en la vertiente norte y suroeste, poco nuboso o despejado en el resto. Por la tarde y noche intervalos de nubes medias y altas y sin descartar lluvia débil en zonas altas. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. En costas, viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el sureste que amainará a flojo por la tarde. En medianías y zonas altas rolará a este y sureste durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 21

LA GOMERA

Durante la mañana, intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto, que tenderá por la tarde a intervalos de nubes medias y altas. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste tendiendo a flojo tras el mediodía. En medianías y zonas altas rolará a sureste durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 23

LA PALMA

Nuboso en el norte y este sin descartar lluvia débil de madrugada. Poco nuboso en el resto con algún intervalo en la vertiente oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en la zona de El Paso y en extremos sureste y noroeste. En medianías y zonas altas rolará a este y sureste durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 21

EL HIERRO

Durante la mañana, intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto, que tenderá por la tarde a intervalos de nubes medias y altas. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. En medianías y zonas altas rolará a sureste durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 15