Admitida a trámite la denuncia por la modificación del logo de la pesca artesanal

El Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife admite a trámite la denuncia presentada el pasado 16 de septiembre por el exconsejero de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife, Antolín Bueno Jorge, contra los socialistas Pedro Martín, que fuera presidente en el mandato anterior, y Javier Parrilla, responsable entonces del Sector Primario, por "la modificación y utilización pública, sin cobertura legal, del logotipo de la marca colectiva 'Pesca Artesanal'" en 2020. El fundamento jurídico está en "la dedicación de fondos públicos" a este asunto, así como "la vulneración reiterada de los procedimientos legales y reglamentarios establecidos" para la modificación del logo. Según el denunciante, se hizo "a pesar de las reiteradas indicaciones de los técnicos de la Consejería en ese sentido". Además, "lo mantuvo dos años más".

Polémica

La polémica se remonta a marzo de 2023 cuando Bueno, entonces en la oposición, llevó al pleno de la Corporación insular una moción en la que exigía que Pedro Martín abriera un procedimiento a Javier Parrilla por el cambio "ilegal y unilateral" del distintivo del sector. Antes, el 18 de noviembre de 2020, Parrilla presentó el nuevo logo en rueda de prensa. En su exposición de motivos, Bueno apuntó que "durante 2021 y 2022 se llevaron a cabo, por parte del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, diversos actos públicos de divulgación y promoción de la pesca artesanal con el uso de la nueva imagen del logotipo de la marca colectiva con el consiguiente gasto de dinero público".

Responsabilidades

El objetivo de Bueno era "aclarar las responsabilidades por el cambio ilegal del logo de la Pesca Artesanal". Para ello, presentó un resumen cronológico de los hechos. Cabe destacar entre ellos el informe emitido por la Secretaría General del Pleno el 26 de enero de 2023 (actualizado el 7 de marzo), que sobre la modificación y el uso "unilateral" del distintivo señalaba "posibles responsabilidades civiles y penales al no seguir los procedimientos y trámites establecidos en el reglamento del Cabildo y su Código de Buen Gobierno". Proponía que el presidente, Pedro Martín, incoara un procedimiento mediante un decreto para "dilucidar las eventuales responsabilidades (...) de hacer un uso anticipado del nuevo logo con anterioridad a la tramitación de la modificación de su Reglamento de Uso".

Retirado

En el pleno de 3 de marzo de 2023 se presentó a aprobación inicial el nuevo logotipo, pero "el asunto fue retirado del orden del día por el consejero del área después de ser aprobada la enmienda de supresión al proyecto de modificación, por 14 votos a favor (CC-PNC y PP), 13 en contra (PSOE y Cs) y tres abstenciones (los dos consejeros de Sí Podemos Canarias y la no adscrita, María José Belda).

Imagen del logo aprobado en 2015 que se utiliza actualmente / El Día

Voto de calidad

Por último, en el pleno del 31 de marzo de 2023 se debatió una moción presentada por el Grupo CC-PNC que pedía "iniciar el procedimiento para dilucidar las posibles responsabilidades del consejero Javier Parrilla" en la modificación del Reglamento de Uso la Marca Colectiva Pesca Artesanal "sin seguir los trámites legales establecidos". Tras un empate a 15, la propuesta fue rechazada por el voto de calidad del presidente del Cabildo, Pedro Martín.

Unilateralmente

Antolín Bueno argumentó entonces, y lo hace de nuevo ahora, que "Javier Parrilla modificó el logo en noviembre de 2020 de forma unilateral y destinó dinero público para ello". Añade que "los servicios administrativos del Cabildo le advirtieron que no podía utilizar el nuevo logo antes de su aprobación definitiva por parte del pleno, lo que no ocurrió". Bueno recuerda que el Cabildo de Tenerife aprobó la marca de Pesca Artesanal y su reglamento en diciembre de 2015.

Informe del secretario

Bueno señala que el Grupo Nacionalista solicitó el informe a la Secretaría General del Pleno donde se plantean las posibles responsabilidades civiles y penales. "Posteriormente, añade, pedimos la ampliación aportando las pruebas de la utilización del logo ilegal". Ese otro informe del órgano le indicaba al presidente del Cabildo "que incoara un procedimiento contra el consejero Parrilla, para dilucidar las eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido". Ante la negativa de Martín, apunta Bueno, "presentamos la moción al pleno y advertimos de dar traslado a los órganos jurisdiccionales. Y es lo que hicimos".

Vulneración

El que fuera consejero de CC-PNC explica que "se ha vulnerado el Reglamento de Uso de la Marca Colectiva Pesca Artesanal, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y Patentes". Recuerda que desde que se produjo el cambio de gobierno de CC y PP, en julio de de 2023, se "usa el legal, el que está recogido en el reglamento desde el principio".

Argumentación

Javier Parrilla se defendió en las sesiones plenarias con el argumento de que "el reglamento está claro y no existe ningún informe negativo sobre nada". Consideraba que CC intentaba "opacar el compromiso de estos cuatro años con la pesca de Tenerife". Subrayó que "sólo el presupuesto para pesca de este año (2023) es mayor que la inversión del anterior grupo de gobierno en sus cuatro de mandato (2015-2019)".

Logotipo propuesto por el Área insular de Pesca en 2020 / El Día

Inversión

Además, el entonces responsable del área valoraba que "entre 2020 y 2023, hemos multiplicado la inversión por cuatro, superando los 2,5 millones de euros". A su juicio, "Coalición Canaria está en contra de la pesca artesanal porque lo único que consigue es obstaculizar la gestión, interrumpiendo procesos y trámites, tanto en el ámbito de las ayudas como en los de la promoción".

"No voy contra nadie"

Bueno Jorge insiste en que "mi objetivo al denunciar no es ir contra nadie, no tengo ningún interés personal en esto". Subraya que "critico unos hechos que considero se cometieron ilegalmente" y, además, así lo recoge el secretario en su informe". Añade que "quiero que se actúe y se evite que cualquier persona, sea quien sea, trate lo público como si fuese suyo y no respete unas normas cuando todos tenemos que hacerlo".

Defensa de lo público

Antolín Bueno considera "una obligación de todos como ciudadanos" denunciar este tipo de hechos y advertir, "a quien piense que puede hacer lo que le apetezca sin ningún control, que lo público no es su sitio y hay que cumplir unas normas". Concluye que "tenemos que conseguir entre todos que en lo público estén los mejores antes que en lo privado para ayudar a recuperar su prestigio".

Perjuicio

Antolín Bueno sostiene que "esta labor está realmente ensuciada por casos que vemos todos los días de gente que hace las cosas mal y que, al final, perjudica a todo el mundo. No quiero protagonismo sino que se haga lo que se tiene que hacer, según el informe del secretario, y no ser cómplices de hechos que pueden ser delictivos".