Rubén Vázquez anuncia lluvias en estos puntos de la provincia durante el puente: "Se espera un fin de semana variable en Tenerife"

Miles de tinerfeños se preparan para disfrutar del puente de diciembre con todo tipo de planes, desde paseos por las ciudades para ver las luces de Navidad hasta visitas a los tradicionales mercadillos navideños. Por eso, muchos quieren saber qué tiempo hará en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en toda Canarias durante el fin de semana. El meteorólogo Rubén Vázquez, de MeteoVigo, ha publicado ya su previsión para los próximos días.

El experto ha detallado cómo se distribuirán las lluvias en el archipiélago y cuáles serán las islas más afectadas por los cambios. Aunque los modelos presentan discrepancias en cuanto a los acumulados, todos coinciden en que el norte de Tenerife, La Palma y Gran Canaria experimentarán un fin de semana marcado por algo de lluvia.

Esta tarde, la AEMET desactivará finalmente los avisos amarillos por fenómenos costeros que afectaban a gran parte del archipiélago, lo que indica que la situación meteorológica comienza a estabilizarse.

Un puente marcado por la estabilidad, aunque con alguna lluvia

El tiempo para el puente de diciembre estará marcado por una mezcla de estabilidad, pequeñas incursiones de frentes atlánticos y el dominio del anticiclón de las Azores. Según explica Rubén Vázquez, hoy jueves apenas se registrarán lluvias, y estarán concentradas en la cara norte de Gran Canaria y las islas occidentales.

Mañana viernes, el escenario será parecido, con "precipitaciones en las medianías de Tenerife y algunas pinceladas en La Palma", describe el meteorólogo. El fin de semana traerá pequeños cambios condicionados por la aproximación de frentes atlánticos estirados y zonas de bajas presiones locales que se acercarán tanto a la península como al archipiélago.

El sábado se esperan lluvias, principalmente en la cara norte de Tenerife, mientras que el resto de islas disfrutarán de sol y temperaturas moderadas.

Ya de cara al domingo, Rubén Vázquez adelanta que las precipitaciones serán "escasas o nulas", aunque los frentes seguirán circulando cerca del archipiélago.

Los modelos predicen cosas diferentes

A pesar de las buenas noticias, en los modelos meteorológicos usados por Rubén Vázquez se aprecian importantes diferencias. El canadiense muestra acumulados más significativos cerca de las islas orientales, mientras que el alemán descarta lluvias relevantes en esa zona.

Por otro lado, el modelo GFS desplaza los mayores acumulados hacia el noroeste, afectando sobre todo a la cara norte-noreste de La Palma. Finalmente, el modelo europeo sitúa las mayores cantidades en Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Aunque el fin de semana no será especialmente lluvioso en la provincia, sí habrá variabilidad, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve, donde la influencia de los frentes y la orografía siempre juega un papel determinante.