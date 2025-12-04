RTVC elige El Hierro para las Campanadas 2026: así será la noche más especial del año

La Radiotelevisión Canaria (RTVC) ha anunciado que las Campanadas 2026 se celebrarán desde uno de los espacios más emblemáticos de El Hierro: el Terrero de Lucha Ramón Méndez, situado en el municipio de La Frontera. Se trata de un enclave profundamente ligado a la identidad canaria, a la tradición de la lucha y al patrimonio cultural de la isla más occidental del Archipiélago.

El grupo de comunicación público apuesta este año por un escenario de gran valor simbólico, tanto por su importancia histórica como por su sentido emocional para la ciudadanía herreña. Además, se trata de una decisión que refuerza la vocación de cohesión territorial que RTVC reivindica en su misión de servicio público.

Un terrero que forma parte de la memoria herreña

El Terrero de Lucha Ramón Méndez, situado junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, es un espacio habitual de encuentros culturales, deportivos y comunitarios. Este enclave será el corazón de la retransmisión, que tendrá como telón de fondo el campanario de la Candelaria, único en Canarias por estar separado del edificio parroquial.

El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, destacó que el lugar elegido conecta directamente con la memoria colectiva del pueblo herreño. También recordó la importancia del espacio para la lucha canaria y su vínculo con figuras relevantes como el célebre Pollito de La Frontera, uno de los nombres más destacados de este deporte tradicional.

RTVC apuesta por una retransmisión que una a todas las islas

Durante la presentación, el Administrador General de RTVC, César Toledo, señaló que esta producción supone un importante despliegue técnico y logístico, que responde a la misión de “servicio público, cercanía y cohesión territorial” del ente.

Toledo subrayó que, por primera vez, las Campanadas se emitirán también en directo por La Radio Canaria, lo que refuerza el alcance de la retransmisión y permite integrar nuevas audiencias. Para esta edición, los encargados de conducir la velada serán Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo, tres de los rostros más reconocidos del grupo.

Un homenaje a las raíces y a la diversidad de El Hierro

La cadena pública quiere que la noche del 31 de diciembre sea una celebración de la identidad canaria y una oportunidad para visibilizar el patrimonio natural y cultural de El Hierro. La isla, conocida por su apuesta por la sostenibilidad y su singular biodiversidad, representa una parte esencial del carácter del Archipiélago.

RTVC recuerda que El Hierro fue durante siglos punto de referencia mundial al ubicarse allí el meridiano cero, un símbolo histórico que servirá como metáfora del paso de un año a otro.

Música, público y un escenario circular para despedir 2025

La programación especial comenzará a las 22:00 horas, con actuaciones musicales del Combo Dominicano y Lucrecia. El terrero se transformará en un gran escenario circular rodeado de público, una puesta en escena diseñada para reflejar la cercanía, la alegría y el ambiente festivo característico de la Nochevieja canaria.

A las 23:30 horas, Televisión Canaria, La Radio Canaria, la web oficial y las redes sociales del grupo conectarán en directo para acompañar a todos los hogares del Archipiélago en la cuenta atrás hacia 2026.