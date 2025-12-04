El puente de diciembre dejará temperaturas de hasta 25 grados y presencia de calima en Tenerife

Tenerife vivirá un puente de diciembre marcado por la estabilidad, el ambiente cálido para la época y la posible llegada de polvo en suspensión, según las previsiones actualizadas de los portales meteorológicos Eltiempo.es y Meteored. Ambos servicios coinciden en que Canarias registrará condiciones propias de la primavera, con valores muy por encima de lo habitual.

Mientras buena parte de la Península afrontará nieblas persistentes, nubes bajas y un aumento de la inestabilidad en zonas del noroeste, en Canarias el tiempo se mantendrá tranquilo y con una tendencia clara hacia temperaturas elevadas, especialmente durante el fin de semana festivo.

Cielos despejados y ambiente suave durante todo el puente

Las previsiones señalan que los cielos permanecerán mayoritariamente despejados, salvo por intervalos nubosos sin relevancia. No se esperan lluvias en el archipiélago durante estos días.

La calima puede marcar el ambiente

Los modelos apuntan a la entrada de polvo sahariano, que dejará un ambiente turbio y podría reducir ligeramente la visibilidad, especialmente en las islas más orientales. Este tipo de episodios es habitual cuando predomina la circulación subtropical, tal como detalla la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Temperaturas entre 20 y 25ºC, muy por encima de lo normal

Según Meteored, el Archipiélago experimentará valores máximos que oscilarán entre 20 y 25ºC, con noches más templadas de lo habitual debido a los vientos asociados a la advección subtropical. Estas condiciones situarán las temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de la media para estas fechas.

Los expertos apuntan que este episodio cálido también podría reducir las heladas en zonas de altura del interior de las islas, que quedarán prácticamente descartadas durante el puente.

Contraste con la situación en la Península

Aunque el foco de este artículo son las islas, las previsiones peninsulares ayudan a entender el contexto meteorológico general. Eltiempo.es y Meteored coinciden en que el puente estará marcado por:

Nubes bajas y nieblas densas , especialmente en las cuencas del Tajo, Guadalquivir y Guadiana.

, especialmente en las cuencas del Tajo, Guadalquivir y Guadiana. Visibilidad por debajo de los 500 metros en algunas zonas, lo que podría dificultar los desplazamientos.

en algunas zonas, lo que podría dificultar los desplazamientos. Temperaturas diurnas en ascenso el sábado , para luego iniciar un descenso progresivo a partir del lunes.

, para luego iniciar un descenso progresivo a partir del lunes. Lluvias intermitentes en Galicia, Andalucía, Extremadura y puntos del Sistema Central.

Este escenario contrasta con la estabilidad casi completa que se espera en Canarias.

Ligera bajada de temperaturas a partir del martes

Aunque el puente transcurrirá con ambiente templado, los modelos sugieren que a partir del martes podría darse un descenso progresivo de las temperaturas en todo el país, incluido el archipiélago. No obstante, las previsiones mantienen incertidumbre, por lo que será necesario seguir las actualizaciones de los servicios oficiales.