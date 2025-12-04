El puente de diciembre dejará temperaturas de hasta 25 grados y presencia de calima en Tenerife
Tenerife vivirá un puente estable y cálido, con cielos poco nubosos y la posible llegada de polvo sahariano, mientras la Península afrontará nieblas densas y lluvias dispersas
Tenerife vivirá un puente de diciembre marcado por la estabilidad, el ambiente cálido para la época y la posible llegada de polvo en suspensión, según las previsiones actualizadas de los portales meteorológicos Eltiempo.es y Meteored. Ambos servicios coinciden en que Canarias registrará condiciones propias de la primavera, con valores muy por encima de lo habitual.
Mientras buena parte de la Península afrontará nieblas persistentes, nubes bajas y un aumento de la inestabilidad en zonas del noroeste, en Canarias el tiempo se mantendrá tranquilo y con una tendencia clara hacia temperaturas elevadas, especialmente durante el fin de semana festivo.
Cielos despejados y ambiente suave durante todo el puente
Las previsiones señalan que los cielos permanecerán mayoritariamente despejados, salvo por intervalos nubosos sin relevancia. No se esperan lluvias en el archipiélago durante estos días.
La calima puede marcar el ambiente
Los modelos apuntan a la entrada de polvo sahariano, que dejará un ambiente turbio y podría reducir ligeramente la visibilidad, especialmente en las islas más orientales. Este tipo de episodios es habitual cuando predomina la circulación subtropical, tal como detalla la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Temperaturas entre 20 y 25ºC, muy por encima de lo normal
Según Meteored, el Archipiélago experimentará valores máximos que oscilarán entre 20 y 25ºC, con noches más templadas de lo habitual debido a los vientos asociados a la advección subtropical. Estas condiciones situarán las temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de la media para estas fechas.
Los expertos apuntan que este episodio cálido también podría reducir las heladas en zonas de altura del interior de las islas, que quedarán prácticamente descartadas durante el puente.
Contraste con la situación en la Península
Aunque el foco de este artículo son las islas, las previsiones peninsulares ayudan a entender el contexto meteorológico general. Eltiempo.es y Meteored coinciden en que el puente estará marcado por:
- Nubes bajas y nieblas densas, especialmente en las cuencas del Tajo, Guadalquivir y Guadiana.
- Visibilidad por debajo de los 500 metros en algunas zonas, lo que podría dificultar los desplazamientos.
- Temperaturas diurnas en ascenso el sábado, para luego iniciar un descenso progresivo a partir del lunes.
- Lluvias intermitentes en Galicia, Andalucía, Extremadura y puntos del Sistema Central.
Este escenario contrasta con la estabilidad casi completa que se espera en Canarias.
Ligera bajada de temperaturas a partir del martes
Aunque el puente transcurrirá con ambiente templado, los modelos sugieren que a partir del martes podría darse un descenso progresivo de las temperaturas en todo el país, incluido el archipiélago. No obstante, las previsiones mantienen incertidumbre, por lo que será necesario seguir las actualizaciones de los servicios oficiales.
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita