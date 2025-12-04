Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plus Ultra amplía al 9 de diciembre la suspensión de los vuelos Tenerife-Venezuela

También se ve afectada la ruta con Madrid

Un avión de Plus Ultra.

Un avión de Plus Ultra.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La aerolínea española Plus Ultra ha ampliado un día más, hasta el 9 de diciembre, el período de cancelación de sus vuelos entre España y Venezuela ante la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto caraqueño de Maiquetía.

"En cumplimiento de los avisos emitidos por la autoridad española de seguridad aérea, nos vemos en la obligación de no operar los vuelos de las rutas Madrid-Caracas-Madrid y Tenerife-Caracas-Tenerife del 6 al 9 de diciembre de 2025", explica la compañía en un comunicado emitido este jueves.

Ante esta situación, Plus Ultra pide a los pasajeros con reservas en esos vuelos que contacten con el centro de atención telefónica de la compañía.

Esta ampliación en la cancelación de sus vuelos se produce pese a que la propia compañía confirmó este martes que el Gobierno de Nicolás Maduro ha suspendido toda su actividad en Venezuela como consecuencia de que la compañía cancelara temporalmente sus vuelos a Caracas.

"Ayer (lunes) recibimos la notificación de parte de la autoridad aeronáutica venezolana (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC) informándonos de que nos suspenden la actividad aerocomercial en Venezuela", indicó este martes Plus Ultra.

Hasta el momento, el INAC no ha confirmado la suspensión de permisos a esta ni a otras nuevas aerolíneas, como sí lo hizo el pasado miércoles cuando revocó las concesiones a las compañías aéreas Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish y Gol después de establecer un plazo de 48 horas para que las compañías aéreas retomaran sus vuelos a Venezuela.

