El paro desciende en Tacoronte hasta los 1832 desempleados, la cifra más baja de los últimos 17 años

El concejal de Empleo y Desarrollo Local, Eduardo Dávila, valora de forma positiva el descenso de la tasa de paro experimentado durante el pasado mes de noviembre en el municipio, con 1832 personas en situación de desempleo, la cifra más baja de los últimos 17 años. Los datos aportados por el Observatorio Canario de Empleo indican una variación con respecto al mes anterior del -3,6% y de un -8% en relación al mismo periodo del ejercicio 2024, cuando el número de tacoronteros y tacoronteras en las listas del paro ascendía a 1991. Las mujeres representan en la actualidad el 57,97% del total de desempleados frente al 42,03% de hombres. Por grupos de edad, la inactividad laboral sigue golpeando con mayor fuerza a las personas mayores de 45 años y sin estudios superiores. En cuanto a los grupos de actividad, el grueso de parados se concentra en el sector servicios y en la construcción.

Dávila recuerda que la cifra de paro en Tacoronte cuando se inició el presente mandato alcanzaba las 2203 personas, «lo que evidencia que el trabajo que hemos venido desarrollando hasta el momento ha conseguido no sólo frenar la destrucción de puestos de trabajo sino revertir la situación heredada con más oportunidades laborales, muchas de ellas auspiciadas por la cartera formativa y de asesoramiento sobre la que estamos trabajando desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de nuestro Ayuntamiento». Actualmente se mantienen activos tres proyectos laborales y formativos impulsados por el Gobierno local: el Plan de Empleo Social 2024/2025, con 71 personas trabajadoras; Tacoronte Sostenible, con 15 profesionales centrados en la promoción de la Agenda Local 2030, y «Tacoronte Rural 2025», con 2 capataces y 16 peones agrícolas realizando labores de desbroce y limpieza de barrancos.

Las políticas públicas en materia de empleo y formación de la ciudadanía que promueve la Administración tacorontera se alinean con los retos municipales 1.4 (Creación de Empleo, mediante programas dirigidos a la población juvenil y al desarrollo de acciones de empleo municipal); 2.1 (Formación a lo largo de la vida, con iniciativas de capacitación y recualificación de la población activa), y 5.5 (Innovación y transformación digital, con programas de formación para el empleo en competencias claves, digitalización y sostenibilidad).

El también cuarto teniente de alcalde y responsable de Hacienda, Contratación y Residuos Sólidos confía en terminar el 2025 «con una reducción del paro aún por debajo de la cifra que nos ha dejado el mes de noviembre, un objetivo conseguible gracias al esfuerzo en materia de contratación del tejido empresarial de nuestro entorno y a las previsiones de contratación que barajamos para diciembre, con la entrada en vigor de nuevos programas encaminados a combatir el paro en la ciudad».