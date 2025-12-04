Las operaciones opacas aumentaron días antes de que estallara la estafa de Tradex en Tenerife

Las entregas de dinero en efectivo a personas vinculadas con Tradex, la empresa que supuestamente operaba en los mercados bursátiles y financieros de medio mundo desde Tenerife, aumentaron apenas unos días antes de que el chiringuito financiero colapsara y el capital aportado por los inversores desapareciera de la noche a la mañana. Los testigos y víctimas que declaran en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife durante el juicio que se sigue contra Mukesh Daswani y Francisco Imobach Pomares, los socios que estaban detrás de la mercantil Tradex mediante la cual desplumaron a más de 120 inversores, no solo desvelan que les propusieron operaciones opacas a lo largo del año y medio de vida de esta sociedad, sino que aumentó también el número de comerciales de la empresa inversora que las proponían.

La Fiscalía acusa a Daswani y Pomares como presuntos autores de una estafa agravada y alzamiento de bienes, delitos por los que pide una condena de doce y nueve años de prisión, respectivamente. La expareja de Daswani está acusada también, pero como partícipe a título lucrativo.

Algunos testigos exponen, con claridad y sin tapujos, que entregaron dinero en efectivo a diferentes comerciales o colaboradores de Tradex porque les prometían que, si lo hacían así y sin contrato, obtendrían rentabilidades más altas que los clientes que rubricaban acuerdos con un documento y aportaban capital mediante transferencia bancaria. Entre ellos hay un matrimonio al que le propusieron este método, pero la pareja se negó. En el juicio, ambos declararon que les ofrecieron un rendimiento del 50% en dos meses cuando el beneficio que ofrecían en esas fechas a los inversores con contrato era del 30%. Cada uno de ellos invirtió 10.000 euros que aportaron por transferencia tras la firma de un contrato.

Otras víctimas reconocen que entregaron una cantidad de dinero en efectivo y que obtuvieron el beneficio acordado de palabra a los dos meses. El principal y las ganancias también se las devolvieron a los inversores en mano. Entre ellos hay testigos que afirman que, además de esas operaciones en metálico, también acordaron inversiones mediante un contrato y una transferencia. A otros ni siquiera les dio tiempo a recuperar el dinero, pues sus operaciones, con contrato o no, se realizaron en fechas próximas al 22 de julio de 2022, cuando Tradex se derrumbó.

Contratos extraños

Las declaraciones de dos testigos destacaron durante la celebración de la sesión de este miércoles. Uno de ellos afirmó que conoció de la existencia de Tradex a través de amistades de su entorno deportivo como jugador de baloncesto, al igual que conocía a Imobach (Pomares) porque había jugado también con él. Declaró que firmó un contrato por 20.000 euros y abonó esa cantidad mediante transferencia el 1 de julio de 2022. Reveló que "esa la había hecho conjuntamente con Imobach".

El fiscal Andrés Velasco puso entonces el acento en ese detalle: "¿Qué quiere decir con que esa transferencia la realizó al 50% con Imobach?". El testigo explicó que Imobach le dijo que estaba "a full" en ese momento y le propuso "hacer un contrato a medias con él en lugar de dos", respondió. Entonces le hizo una transferencia de 13.000 euros a su cuenta y junto a 7.000 euros que tenía, firmó el contrato el 1 de julio porque "había un hueco", según le explicó su amigo y socio de Daswani en Tradex.

Una agente de Policía Nacional, durante su declaración en el juicio en la sesión de este miércoles. / M. Á. A.

El fiscal localizó en el sumario ese contrato y pidió más explicaciones: "¿Cómo es que el nombre de Imobach no aparece en el contrato si iban a medias?". El testigo no supo explicarlo. El fiscal confirmó las dos transferencias, pero había un movimiento más que le llamó la atención: otra transferencia desde la cuenta de Imobach por 1.000 euros ese mismo día. Cantidad que el testigo aseguró que no recordaba a qué se debía. Como este testigo es una víctima dentro del procedimiento, pero no tiene representación letrada, le preguntó si tenía interés en reclamar el dinero que perdió y contestó que "reclama los 20.000 euros".

El abogado Roberto Elices, que defiende a Mukesh Daswani, cuestionó por qué reclamaba esa cantidad si reconoció que solo 7.000 euros eran suyos, y le planteó si lo hacía porque Imobach se lo había reclamado a él. El testigo fue tajante: "No me lo reclama, esa es la cantidad que transferí a mi nombre desde mi cuenta".

El otro testigo que destacó por sus declaraciones fue el padre de un amigo de Imobach Pomares. "Mi hijo había puesto dinero y ganó; me pareció interesante y confié", destacó. En el sumario hay un contrato a su nombre firmado el 1 de julio por 10.000 euros y una transferencia de 7.000 euros, pero el testigo negó que esa operación tuviera algo que ver con él. En cambio, señaló que iba a firmar un contrato por 18.500 euros el 19 de julio de 2022. Aseguró que el dinero lo entregó en efectivo a Imobach, pero no le dio recibo ni se formalizó el contrato. "El que me enviaron por WhatsApp estaba a nombre de mi hijo".

En esta sesión también declaró una policía nacional que pertenece al grupo de más de una docena de agentes que también perdieron sus ahorros en Tradex. Aseveró que "desconfiaba de estas operaciones", pero como habían invertido otros compañeros, decidió ir a las oficinas de calle del Castillo y reunirse con Mukesh Daswani para que le explicara las garantías que tenía. Este la tranquilizó: "No te preocupes, han invertido muchos compañeros policías tuyos, hay guardias civiles, empresarios, políticos y deportistas de élite", le reveló Daswani que se presentaba como el responsable de las operaciones bursátiles.