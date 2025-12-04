Myke Towers, nuevo artista confirmado del Tenerife Cook Music Fest 2026

Myke Towers, una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel internacional, se suma al cartel del 5º aniversario del Tenerife Cook Music Fest. Su concierto, programado para el 16 de julio, lo convierte en el primer artista confirmado para esa fecha, llevando a Tenerife una selección de sus hits más reconocidos, entre ellos LALA, La Curiosidad, Girl, Ulala o Aguardiente.

Reconocido por su impacto global y su constante evolución musical, Myke Towers se ha consolidado como una de las voces más sólidas de la nueva generación urbana. Con múltiples premios, colaboraciones con artistas de talla internacional y millones de reproducciones en plataformas digitales, el artista puertorriqueño destaca por su versatilidad, su lírica distintiva y su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo. Su propuesta artística, que fusiona reguetón, trap y ritmos caribeños, lo sitúa como uno de los nombres imprescindibles del género.

El festival ha confirmado también a Chayanne, quien protagonizará el día Latin Mood el 17 de julio, así como a Luis Enrique y Los Hermanos Rosario, que liderarán el día Tropical Mood el 18 de julio, completando una programación diversa y de alcance internacional.

Cinco años de música, sabor y cultura

La edición 2026 celebra el quinto aniversario del festival, consolidado como un encuentro cultural que integra música, gastronomía y comunidad. Tras el éxito de 2025, que reunió a más de 60.000 asistentes, el evento continúa apostando por la sostenibilidad, el producto local y una oferta musical de primer nivel.

Entradas ya a la venta

Tras una preventa que alcanzó el sold out de 5.000 entradas, la organización confirma que las entradas ya están disponibles a través de la web oficial: www.cookmusicfest.es. Las entradas individuales del 16 de julio estarán disponibles próximamente, mientras que ya pueden adquirirse las entradas para los días 17 y 18 de julio, así como los abonos dos días y tres días, que permiten disfrutar de varias jornadas del festival.

El Tenerife Cook Music Fest cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife, Islas Canarias – Latitud de Vida y el Gobierno de Canarias, reafirmando su posición como uno de los eventos culturales más destacados del Archipiélago.