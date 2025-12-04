Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios

Todas sus tartas están elaboradas con la mejor materia prima local

Todas sus tartas están eleaboradas con la mejor materia prima local

Todas sus tartas están eleaboradas con la mejor materia prima local / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

Varguita Cheesecake, la firma que ha revolucionado el concepto de tarta de queso en Canarias bajo su lema "la tarta de queso que sabe a queso", ha abierto oficialmente su segundo tienda en Tenerife. El nuevo espacio, con formato take away, abrió sus puertas el pasado 2 de diciembre en la calle Herradores, 86, en pleno corazón de La Laguna. Su objetivo es acercar sus recetas artesanales a los máximos clientes posibles.

Su objetivo es “ser parte de los momentos felices de sus clientes” y convertir la marca en un producto diferenciador.

Un proyecto con sabor local

La marca, que trabaja exclusivamente con quesos canarios y elabora cada tarde de manera 100% artesanal en su obrador, se ha consolidado como un referente en la repostería tinerfeña gracias a su apuesta por el producto local y por una textura cremosa que resalta el queso por encima de todo.

Los emprendedores detrás de la marca defienden un proceso de elaboración cuidado y con ingredientes de kilómetro 0.

En 2024, Varguita Cheesecake ganó el primer premio en la categoría profesional del Primer Concurso de Tartas de Queso de Canarias en Pinolere, por su receta original elaborada con quesos canarios.

Diferentes sabores

Varguita Cheesecake mantiene una oferta variada que combina creatividad y sabores locales. Entre sus opciones destacan:

  • La Primerísima (original): elaborada con dos quesos artesanales de las Islas Canarias, cabra y oveja.
  • Varguita de Queso Ahumado: con queso ahumado del norte de Tenerife premiado en la Feria Pinolere.
  • Varguita de Queso Azul: intensa e ideal para los amantes del queso
  • Propuestas especiales: Oreo, Lotus, Dulce de Leche, Pistacho y Chocolate.

Todas mantienen el espíritu que caracteriza a la marca: intensidad, cremosidad y auténtico sabor a queso.

"Saboreando tus islas"

Para celebrar su llegada a La Laguna, la marca ha lanzado la campaña “Saboreando tus islas, 7 días, 7 destinos”, en la que regalará 7 billetes reales de avión o barco para dos personas, escondidos dentro del packaging de sus tartas. Hasta el 8 de diciembre en una de las cajas habrá un billete cada día "para quien le salga la isla e irte con quien elijas".

Dónde encontrar Varguita Cheesecake

Además, de su nuevo local, Varguita Cheesecake cuenta con un establecimiento en la calle Santa María de la Cabeza, 8 Zona Sur – San Isidro (Granadilla de Abona).

TEMAS

La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios

La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios

