Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cumbre España-MarruecosSector tabaquero en CanariasTiempo en TenerifeAmenazas consejera TurismoDepuración en Canarias
instagramlinkedin

Médicos tinerfeños se suman a la huelga nacional convocada este diciembre contra el borrador del Estatuto Marco

La falta de regulación de la jornada laboral y de un modelo retributivo adecuado son algunas de las carencias que el Colegio de Médicos de Tenerife critica del Estatuto Marco

Huelga de médicos en Tenerife, archivo.

Huelga de médicos en Tenerife, archivo. / Andrés Gutiérrez

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (COMTF) se sumará estos 9, 10 11 y 12 de diciembre a la huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos contra el borrador de Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud del Gobierno.

El documento, a juicio de este colectivo profesional, no refleja "ni la responsabilidad, ni la preparación que exige la profesión y, además, compromete la capacidad del Sistema Nacional de Salud para atraer y retener el talento" de los profesionales de la Medicina, según han puntualizado en una nota de prensa.

En Canarias, esta situación se verá "agravada" ante la falta "acuciante" de profesionales por la falta de estabilización, condiciones laborales y retributivas. "Esta situación fomenta que nuestros especialistas se vean obligados a migrar a otras comunidades y países que sí valoran su preparación y dedicación", añaden.

De este modo, el Colegio de Médicos en Santa Cruz de Tenerife ha compartido la "preocupación" del Foro de la Profesión Médica ante la propuesta de Estatuto Marco presentada por el ministerio, que persiste en "carencias graves" como la clasificación profesional "inadecuada", la ausencia de una regulación "clara" de la jornada laboral y la falta de un modelo retributivo acorde a la responsabilidad profesional y social de la profesión.

Movilización prevista

"Sin un marco normativo sólido que respalde la excelencia profesional, la conciliación y el descanso, la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, esos derechos consolidados se ven seriamente amenazados", han señalado desde el colectivo profesional, que animan a los profesionales a secundar la huelga.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, desde el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife han llamado a la movilización de todos sus colegiados para participar en la convocatoria de huelga, así como en las concentraciones previstas, el día 9, de 11:00 a 11:30, en la entrada principal del HUC, y el día 11, de 11:00 a 12:00 horas, en Subdelegación del Gobierno en la capital tinerfeña, en hospitales y demás centros sanitarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
  2. La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
  3. Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
  4. La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
  5. El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
  6. La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
  7. Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
  8. Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita

La Aemet pronostica calima, lluvias y viento moderado este viernes en Tenerife

La Aemet pronostica calima, lluvias y viento moderado este viernes en Tenerife

Médicos tinerfeños se suman a la huelga nacional convocada este diciembre contra el borrador del Estatuto Marco

Médicos tinerfeños se suman a la huelga nacional convocada este diciembre contra el borrador del Estatuto Marco

Finaliza la estabilización de taludes en Alcalá tras una inversión de 787.000 euros del Cabildo de Tenerife

Finaliza la estabilización de taludes en Alcalá tras una inversión de 787.000 euros del Cabildo de Tenerife

Rubén Vázquez anuncia lluvias en estos puntos de la provincia durante el puente: "Se espera un fin de semana variable en Tenerife"

Rubén Vázquez anuncia lluvias en estos puntos de la provincia durante el puente: "Se espera un fin de semana variable en Tenerife"

La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios

La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios

El puente de diciembre dejará temperaturas de hasta 25 grados y presencia de calima en Tenerife

El puente de diciembre dejará temperaturas de hasta 25 grados y presencia de calima en Tenerife

Ordenan un nuevo juicio para el acusado en el crimen de Tabaiba que quedó absuelto

Ordenan un nuevo juicio para el acusado en el crimen de Tabaiba que quedó absuelto

RTVC elige El Hierro para las Campanadas 2026: así será la noche más especial del año

RTVC elige El Hierro para las Campanadas 2026: así será la noche más especial del año
Tracking Pixel Contents