Médicos tinerfeños se suman a la huelga nacional convocada este diciembre contra el borrador del Estatuto Marco

El Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (COMTF) se sumará estos 9, 10 11 y 12 de diciembre a la huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos contra el borrador de Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud del Gobierno.

El documento, a juicio de este colectivo profesional, no refleja "ni la responsabilidad, ni la preparación que exige la profesión y, además, compromete la capacidad del Sistema Nacional de Salud para atraer y retener el talento" de los profesionales de la Medicina, según han puntualizado en una nota de prensa.

En Canarias, esta situación se verá "agravada" ante la falta "acuciante" de profesionales por la falta de estabilización, condiciones laborales y retributivas. "Esta situación fomenta que nuestros especialistas se vean obligados a migrar a otras comunidades y países que sí valoran su preparación y dedicación", añaden.

De este modo, el Colegio de Médicos en Santa Cruz de Tenerife ha compartido la "preocupación" del Foro de la Profesión Médica ante la propuesta de Estatuto Marco presentada por el ministerio, que persiste en "carencias graves" como la clasificación profesional "inadecuada", la ausencia de una regulación "clara" de la jornada laboral y la falta de un modelo retributivo acorde a la responsabilidad profesional y social de la profesión.

Movilización prevista

"Sin un marco normativo sólido que respalde la excelencia profesional, la conciliación y el descanso, la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, esos derechos consolidados se ven seriamente amenazados", han señalado desde el colectivo profesional, que animan a los profesionales a secundar la huelga.

Asimismo, desde el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife han llamado a la movilización de todos sus colegiados para participar en la convocatoria de huelga, así como en las concentraciones previstas, el día 9, de 11:00 a 11:30, en la entrada principal del HUC, y el día 11, de 11:00 a 12:00 horas, en Subdelegación del Gobierno en la capital tinerfeña, en hospitales y demás centros sanitarios.