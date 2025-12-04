Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finaliza la estabilización de taludes en Alcalá tras una inversión de 787.000 euros del Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife entregará la obra el próximo jueves

Visita a las obras de Alcalá.

Visita a las obras de Alcalá. / E. D.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Turismo, entregará el próximo jueves la obra de estabilización de taludes en la calle Virgen de Candelaria de Alcalá, en Guía de Isora, situada sobre la playa de Baja Larga, una actuación enmarcada en el Programa Tenerife y el Mar y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU.

Así lo anunció este jueves el vicepresidente y consejero de Turismo de la corporación insular, Lope Afonso, que visitó la obra junto a los concejales de Guía de Isora, Carlos Álvarez, Eulalia Vargas, Ayoze Medina y Fabiola Navarro.

Esta intervención ha contado con un presupuesto de 787.223 euros y ha sido ejecutada por la empresa Asfaltos y Obras Tafuriaste S.L, detalla el Cabildo en una nota.

Mejorar los accesos al litoral

Lope Afonso destacó que esta actuación "representa un paso más en el compromiso del Cabildo por mejorar la calidad y la seguridad de los accesos al litoral, garantizando que tanto la población local como quienes visitan la isla puedan disfrutar de espacios costeros más amables, accesibles y bien integrados en su entorno".

Con esta obra, indicó, "no solo resolvemos un problema estructural y de seguridad, sino que reforzamos la identidad paisajística de Alcalá y su conexión con el mar, se trata de una intervención respetuosa, cuidada y alineada con nuestro objetivo de hacer de Tenerife un destino más sostenible y competitivo".

Dinamización

El vicepresidente añadió que la actuación también tendrá un impacto positivo en la dinamización del entorno: "La mejora del acceso a la playa de Baja Larga contribuirá a revitalizar la actividad local y comercial de la zona, generando un efecto beneficioso para los residentes y potenciando la experiencia del visitante. Es una obra que suma en todos los sentidos y que forma parte de la estrategia insular de recuperación y puesta en valor de nuestra costa".

El proyecto ha tenido como finalidad la mejora de las condiciones y la seguridad de acceso tanto para residentes como para turistas que utilizan este enclave costero.

Actuaciones

Entre las actuaciones desarrolladas destacan la construcción de un nuevo muro de sostenimiento de la vía superior de acceso, saneo manual del talud para su posterior estabilización, integración paisajística mediante la colocación de geoceldas tridimensionales rellenas con tierra vegetal, plantación de especies vegetales adaptadas al entorno, mejora y acondicionamiento de la calle Virgen de Candelaria, así como la renovación de las instalaciones deterioradas.

Todo ello permitirá reforzar la seguridad, mejorar la accesibilidad y realzar el valor paisajístico de la zona costera, fortaleciendo su relación natural con el mar.

